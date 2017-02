Von wegen Schluss mit lustig Nach dem Aschermittwoch ist vor dem Aschermittwoch. Beim KKC steht eine Vorstandswahl an. Auch Walpurgis ist nah.

Die dekorative „Jubiläums-30“ ist mittlerweile im Lager verstaut. Am Rosenmontag beschlossen die Narren ihre Festsaison mit dem 1. Präsidenten-Kehraus. Nun stehen erst einmal ernste Themen im Club an. © Ina Förster

Aschermittwoch. Das klingt nach Fastenzeit, nach Verzicht. Nach einem Ende. Irgendwie auch ziemlich trostlos. Doch gerade für die Narren beginnt an diesem Tag nach kurzem Luftholen schon wieder die Arbeit von vorn. So auch bei den Kamenzer Karnevalisten. Sicherlich werden sie sich nach ihrer vierwöchigen Hochzeit zunächst eine kleine Auszeit gönnen. Am Wochenende einfach mal ausruhen. Oder bald gemeinsam kegeln. Doch im Hinterkopf hat der Verein schon längst die neue Saison. Es wird die 31. sein. Das Jubiläum ist abgefeiert. Die große Festveranstaltung mit vielen ehemaligen Prinzenpaaren und Clubmitgliedern weckte schöne Erinnerungen. Der ausverkaufte Frühschoppen mit Stadtbüttel Lorenzo war in seiner zwölften Runde erneut ein Höhepunkt für die Stadt. Der Kinderfasching lebte von und mit seinen vielen fröhlichen Mitmachern und Ideen. Das honorierten vor allem Familien. Auch die zweite Auflage des gehobenen Varieté-Karnevals am Faschingssonnabend war rundherum gelungen. Dazu der Rockfasching, die Weiberwirtschaft, eine große Zamperrunde, der Präsidenten-Kehraus am Rosenmontag – die Narren klagten nicht gerade über Langeweile.

Hexensuche und mehr

Dabei spricht es sich herum in Kamenz, dass der KKC versucht, ständig neue Wege zu beschreiten. Das ist nicht immer leicht. Da gibt es auch Stolpersteine. Und die ein oder andere bittere Erkenntnis, dass es mal nicht ganz so läuft, wie gewünscht. Doch dies haben die meisten Karnevals Clubs der Region in den letzten Jahren so erfahren müssen. Fasching ist harte Arbeit, auch wenn es für Außenstehende oft nur nach Singen, Trällern und Trinken aussieht. Hinter den Kulissen muss auch der kleinste Verein im Grunde funktionieren wie eine Firma. Damit es gelingt, muss 2017 auch erneut ein neuer Vorstand gewählt werden beim KKC. Dies soll Anfang April passieren. Anschließend konzentriert sich der Club aufs nächste Event: Das Hokuspokus-Hexenbrennen am Malzhaus. Denn auch wenn die närrische Saison vorbei ist – zu tun gibt es genug für alle Mitglieder. Seit ein paar Jahren lädt man vor allem Familien mit Kindern am 30. April zum eher kleinen Hexenfeuer ein. Groß hingegen ist die Schau drumherum, mit Theaterstück und Hexen-Suche, mit Basteleien und Livemusik am Feuer. Diesmal fällt der Termin auf einen Sonntag. Auch zur Fête de la Musique am 21. Juni ist der Club als Bewirtschafter eines großen Altstadt-Hinterhofes längst nicht mehr wegzudenken. Und dann geht man schon wieder mit großen Schritten auf die nächste Saison zu.

Der 11.11.2017 fällt übrigens auf einen Sonnabend. Eigentlich ein schöner Termin, um zu feiern. Im Stammhaus Hotel Stadt Dresden ist da allerdings schon der 1. Tanzclub der Lessingstadt mit seiner Spanischen Nacht zu Gange. Manchmal sind andere schneller. Und so heißt es abermals umdenken für den Club. Und nach neuen Ideen suchen, wie man die Karnevalsfreunde begeistern könnte. Ab Aschermittwoch ist Zeit dafür. Am Aschermittwoch ist nämlich nichts vorbei …

Nächste Höhepunkte des Kamenzer Karneval Clubs: Sonntag, 30. April, ab 17 Uhr: Hokuspokus-Hexenbrennen mit dem KKC am Malzhaus; Mittwoch, 21. Juni: Fête de la Musique - Hinterhof Rosa-Luxemburg-Str. ; Sonnabend, 11.11., 11.11 Uhr: Start in die 31. Saison

zur Startseite