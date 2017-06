Von wegen leise Abschied nehmen Stahl Riesa: Sechs Spieler und der Co-Trainer gehen. Das Stadion wird umbenannt.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die gute Nachricht: Steffen Krechlak (Nr. 7) sorgte im Punktspiel gegen Hohenstein für zwei Treffer und manche Raffinesse. Die betrübliche News: Der Mittelfeldakteur verlässt wie fünf andere Spieler die BSG Stahl Riesa mit dem Saisonende. © Ronny Belitz Die gute Nachricht: Steffen Krechlak (Nr. 7) sorgte im Punktspiel gegen Hohenstein für zwei Treffer und manche Raffinesse. Die betrübliche News: Der Mittelfeldakteur verlässt wie fünf andere Spieler die BSG Stahl Riesa mit dem Saisonende.

Auch Co-Trainer Enrico Rühle (sitzend) macht Schluss, während Coach Daniel Küttner (stehend) wohl weiter an der Seitenlinie steht.

Steffen Krechlak hat es noch einmal allen gezeigt. Mit zwei Treffern hielt der langjährige Akteur der BSG Stahl Riesa den Landesligisten im letzten Punktspiel gegen den VfL Hohenstein-Ernstthal im Rennen um den vierten Tabellenplatz. Am Ende ging das Duell mit dem direkten Konkurrenten um diesen Platz 3:3 aus – und Stahl wird nach durchwachsener Saison am Ende Sechster, weil sich Pirna-Copitz noch an den Elbestädtern „vorbeimogeln“ konnte.

Doch es sind andere Begebenheiten und News, die den Tag und das Geschehen rund um Stahl Riesa bestimmen. Für Steffen Krechlak war es zum Beispiel das letzte Pflichtspiel für den Traditionsverein. Der knapp 28-jährige Mittelfeldakteur wechselt in die Kreisoberliga zum Ortsnachbarn SG Canitz. Es ist nicht der einzige personelle Aderlass. Neben Krechlak verlassen auch Jiri Horinek, Richard Penicka, Alexander Ludwig, Thomas Bierstedt und Georg Balatka das Team – mit bislang unbekannten Zielen. Nicht zuletzt wurde am Sonnabend vor der Partie auch Co-Trainer Enrico Rühle verabschiedet.

Aus Stahl- wird Feralpi-Arena

Der personelle Umbruch ist damit eingeleitet – bislang allerdings nur in die eine Richtung. Denn über mögliche Zugänge zur neuen Saison hüllt man sich bei Stahl Riesa verständlicherweise noch in Schweigen. Natürlich seien Spieler im Gespräch, ebenso ein neuer Co-Trainer. „Wir werden dies zu entsprechender Zeit bekanntgeben“, so ein Vereinssprecher. Nichts ändern wird sich offenbar daran, dass Daniel Küttner die Landesliga-Mannschaft auch in der neuen Saison betreuen wird. „Die Trainerfrage steht nicht zur Debatte“, so der BSG-Sprecher.

Noch ein Abschied steht bevor: Das Stadion nahe der Nudelfabrik wird demnächst umbenannt. Aus „Stahlarena“ wird die „Feralpi-Arena“. Das Riesaer Stahlunternehmen ist schon seit vielen Jahren einer der größten Sponsoren des Vereins, und das wird sich nun auch im Stadion-Namen widerspiegeln.

Nochmal zurück zum letzten Spiel: Die sehenswerte und torreiche Begegnung hatte alles, was ein gutes Fußballspiel ausmacht. Aus Stahl-Sicht: früher Rückstand, Spiel gedreht, Spiel wieder aus der Hand gegeben, Verletzungspech, eine unglaubliche Moral und ein Tor in der Nachspielzeit.

Die Gäste aus Hohenstein-Ernstthal befangen flott und bestimmten das Tempo in der Anfangsviertelstunde. Nach Fehler von Keeper Michal Kycek hieß es folgerichtig 0:1 (12.). Nach dem Rückstand wurde Stahl Riesa endlich selbst aktiv. Gleich der erste Angriff sorgte für den Ausgleich in der 15. Minute. Ein klasse Spielzug über die ganze Breite des Spielfeldes setzte Steffen Krechlak ganz frei im Strafraum in Szene, der sich diese Chance in seinem Abschiedsspiel nicht nehmen ließ. Krechlak legte nach: Nach toller Vorarbeit von Leonard Schreiber brauchte er nur noch zum 2:1 einschieben (35.). Und nochmal Steffen Krechlak: Kurz vor dem Halbzeitpfiff prallte er mit Ball und Gegenspieler im Hohensteiner Strafraum unsanft zusammen. Doch der Schiedsrichter gab den eigentlich klaren Elfmeter nicht.

Im zweiten Abschluss riss die temporeiche Spielweise beider Mannschaften zunächst etwas ab. Stahl zog sich zu tief zurück. Dies musste sich natürlich gegen das stärkste Sturmduo der Landesliga rächen. Nach einer Flanke köpfte Marc Benduhn (21. Saisontor) ins Riesaer Tor zum 2:2. Die Gäste waren jetzt am Drücker. Ein Riesaer Foul kurz vor dem eigenem Strafraum war dann der Ausgangspunkt zur erneuten Führung für den VfL Hohenstein-Ernstthal. Tom Wilhelm traf mit Freistoß (68.).

Danach fing Hohenstein-Ernstthal an, das Ergebnis zu verwalten. Bei Stahl ließen etwas die Kräfte nach, in der Offensive klappte nunmehr wenig. Doch einmal mehr widerlegte Stahl alle Eindrücke.

Zumal in den Schlussminuten sich dann alles gegen Stahl Riesa verschworen zu haben schien. Erst wurde Michael Gallwitz vom Gegenspieler Sebastian Weiske mit dem Stollen im Gesicht getroffen und musste das Spiel vorzeitig beenden. Dann musste auch noch Leonard Schreiber verletzungsbedingt behandelt werden. Es hieß also nominell 9 gegen 11 auf dem Feld. Doch Stahl zeigte Moral und wurde in der Schlusssekunde belohnt. Robert Biedermann erlief auf der rechten Seite einen Steilpass und drang in den Strafraum ein, wurde gefoult. Kapitän Thomas Kutsche verwandelte in der 95. Minute den berechtigten Strafstoß zum verdienten Remis.

Nun ist also Pause. Allerdings nur kurz. Schon am 10. Juli ist voraussichtlich Trainingsstart. Danach stehen neben den schweißtreibenden Trainingseinheiten fünf Testspiele (siehe Info-Kasten) innerhalb von 14 Tagen auf dem Programm.

zur Startseite