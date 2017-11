Von wegen goldener Oktober Petrus hatte auf seiner Reise im vergangenen Monat von allen Wettern etwas dabei. Aber eine Sache kam ziemlich zu kurz.

Der Winter schaute im oberen Osterzgebirge Ende Oktober schon einmal kurz vorbei. So konnte Matti in Zinnwald seinen ersten Schneeball machen. © Egbert Kamprath

Nach dem relativ ereignisarmen September – möglicherweise hatte sich Petrus nur ausgeruht – zog dieser im Oktober ganz offensichtlich sämtliche Wetterregister. Dabei war schön eine Dreiteilung zu beobachten. War die erste Monatsdekade trüb, windig und ziemlich regnerisch, folgte eine trockene, sonnige, milde Monatsmitte, und das letzte Monatsdrittel war wieder trüb, windig und regnerisch, mit einer weißen Überraschung in den Bergen.

Doch von vorn: Immer wieder aus Westen kommende Tiefausläufer ließen der Sonne im ersten Monatsdrittel kaum eine Chance. In zehn Tagen kamen nur magere 2,4 Stunden in Zinnwald-Georgenfeld zusammen. Dafür hatten wir mit 68 Litern Niederschlag auf den Quadratmeter das Monatsregensoll für Oktober schon zusammen. Die Temperaturen bewegten sich dabei ebenfalls auf herbstlichem Niveau. Herausragend war am 5. Oktober Orkantief „Xavier“, welches in Norddeutschland für viele umgestürzte Bäume sorgte. Im Osterzgebirge kamen wir dabei noch relativ glimpflich davon, mit einer Windspitze von 93 km/h blieb Zinnwald sogar unter Dresden-Klotzsche, das einen Kilometer pro Stunde mehr zu bieten hatte.

Ganz anders nun die zweite Monatsdekade. Ein Hochdruckgebiet setzte sich in Mitteleuropa fest, und die Temperaturen stiegen ebenso wie die Sonnenscheindauer in kaum mehr gekannte Höhen. Sonnigster Tag war der wolkenlose Sonntag, der 15. Oktober, mit in Zinnwald noch einmal 10,1 Stunden. Höhepunkt war dann der 17., an dem die Temperatur auf dem Kamm auf sagenhafte 21,8°C stieg – absoluter Rekord für den Monat Oktober. Überhaupt wurden vom 15. bis 19. an der Wetterwarte neue Tagesrekordwerte aufgestellt. Auch blieb es sieben Tage in Folge niederschlagsfrei, etwas, das in diesem Jahr überhaupt noch nicht passiert ist.

Natürlich konnte das Wetter nicht ewig so bleiben, und so kündigten sich am 20. wieder Tiefausläufer und Regen an. So wurde der 21. ein ziemlicher Regensamstag, und auch am Sonntag konnte man erst am Nachmittag die Sonne wieder sehen. Dafür hatten wir da einen tollen Sonnenuntergang. Noch allerdings blieben die Temperaturen im halbwegs angenehmen Bereich. Doch um den 25. stellte sich die Wetterlage um, der Wind änderte die Richtung, und am 27. gab es die ersten Graupelkörner. Es sollte aber noch schlimmer kommen, denn der Wind drehte immer mehr auf, und am 29. suchte uns mit Blitz und Donnerschlag, ja sogar mit Hagel schon in den Frühstunden Orkantief „Herwart“ heim, einer der stärksten Stürme der letzten Jahre. An der Wetterwarte wurde eine Bö der Stärke 11 (fast 12) mit 116 km/h gemessen. Und eine Schauerfront nach der anderen brachte immer kühlere Temperaturen und Schnee, sodass es auf dem Kamm letztlich weiß wurde. Drei Zentimeter hoch lag der Schnee in Zinnwald am frühen Nachmittag. Selbst in Lagen unterhalb 700 Meter wurde es noch kurzzeitig weiß, und immer wieder waren auch Sturmböen und Gewitter dabei. Allein in Georgenfeld wurden an diesem Tag drei Gewitter gezählt. Der Schnee hielt sich auch eine Weile, denn die Nachttemperaturen fielen am 30. das erste Mal unter die Null-Grad-Marke. Auch tagsüber ging es bis Monatsende nicht über 2°C, sodass auch am 31. früh noch eine ein Zentimeter hohe, durchbrochene Schneedecke an der Wetterwarte gemeldet wurde.

Insgesamt war der Monat zwei Grad zu warm, hatte einen Niederschlagsüberschuss von 136 Prozent, und trotz des „Oktobersommers“ blieb die Sonne 28 Prozent unter dem langjährigen Mittel.

