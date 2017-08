Von wegen, gemütliches Abendessen Der Görlitzer Filmpalast zeigt am Montag „The Dinner“ in der Kino-extra-Reihe. Zu sehen ist nicht nur Richard Gere.

Richard Gere als Stan und Rebecca Hall als Katelyn spielen eines der beiden Paare im Film „The Dinner“, der im Juni erstmals in deutschen Kinos lief. © dpa

Lockerer Small Talk beim Essen mit Partner und Freunden, und schon wird es ein schöner Abend? Dass das auch ganz anders ausgehen kann, ist am Montag im Görlitzer Kino zu erleben. Der Filmpalast an der Jakobstraße zeigt „The Dinner“ in seiner Kino-extra-Reihe. Im aktuellen Film ist unter anderem der bekannte Schauspieler Richard Gere zu erleben, außerdem Laura Linney, Rebecca Hall und Steve Coogan.

Wer erleben möchte, wie aus einem gemeinsamen Essen ein nervenaufreibender Psychokrieg wird, hat am Montag um 17.15 Uhr und um 20.15 Uhr die Gelegenheit dazu. Tickets gibt es für 6,50 Euro. Wer lieber nach Bautzen ins Kino fährt, kann auch das tun. Im Filmpalast Bautzen an der Tuchmacherstraße läuft „The Dinner“ am Montag zu denselben Zeiten zum selben Preis. (szo)

