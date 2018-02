Gerichtsbericht Von wegen billigerer Strom Mit seiner Verkaufsstrategie bewegte sich ein Vertreter am Rande der Legalität. Nun landete er vor dem Strafrichter.

© Symbolbilddpa

Pirna. Selbst Peter P.s Verteidiger fand keine lobenden Worte. Er bezeichnete die Masche seines Mandanten als unschön und moralisch grenzwertig. Dennoch, so sagt er, gehe es hier nicht um Geschmack und nettes Verhalten, sondern um Recht. Und an das habe sich Peter P. immer gehalten.

Die Staatsanwaltschaft sieht das anders. Im Falle eines Strom- und eines Handyvertrags, die der Angeklagte mit einem 63-jährigen unter Betreuung stehenden Mann aus Heidenau abgeschlossen hatte, habe sich dieser nicht mehr auf legalen Pfaden bewegt, sagt die Vertreterin der Behörde am Amtsgericht in Pirna. Zweifacher Betrug lautet der Vorwurf.

Peter P. indes sieht in seinem Tun nichts Verwerfliches. Als Handelsvertreter müsse er Kunden werben und Verträge abschließen, erklärt der Deutsche. Je mehr Abschlüsse er tätigt, desto mehr Provision bekommt er. Und nur darum scheint es dem 57-jährigen gelernten Maschinenbauer zu gehen. Dass er seinen Kunden keineswegs günstige Konditionen anbietet, stört ihn wenig.

Auf die Überzeugungskünste des Angeklagten fiel auch der 63-jährige Heidenauer herein. Der psychisch schwer beeinträchtigte Mann war davon ausgegangen, dass der Angeklagte ein Vertreter seines Stromanbieters ist und ihm günstigere Konditionen anbieten wollte. In diesem Glauben hatte er Peter P. im Juni 2016 in seine Wohnung gelassen und dort wenig später einen neuen Stromvertrag abgeschlossen. Dass er dann statt der bisherigen 23,24 Cent 24,81 Cent je Kilowattstunde und auch noch einen deutlich höheren Grundpreis bezahlen muss, hatte der Mann gar nicht mitbekommen. „Ich musste ganz viel unterschreiben. Da habe ich das ganze Kleingedruckte gar nicht gelesen“, räumt der Rentner kleinlaut ein.

Der ebenso überteuerte Handyvertrag war 14 Tage später zustande gekommen. Peter P. erläutert dem Gericht, dass er das generell so handhabe. Zuerst schließe er immer den Stromvertrag ab, sagt er. Wird der nicht innerhalb der Widerrufsfrist storniert, besuche er erneut den Kunden wegen des Telefonvertrags. Dass der Geschädigte nicht geschäftsfähig ist, will er nicht gemerkt haben. Aus Sicht des Gerichts ist das aber offensichtlich.

Auch wenn das Vorgehen vieler Handelsvertreter verwerflich sei, so sei es in den meisten Fällen nicht strafbar, merkt Richterin Simona Wiedmer nach dem Ende der Beweisaufnahme an. Wegen der Erkrankung des Geschädigten sei hier die Grenze aber überschritten. Da die Betreuerin des Opfers schnell reagierte und beide Verträge – wenn auch nicht ohne anwaltlichen Beistand – hatte stornieren können, bleibt es am Ende bei zwei Betrugsversuchen. Für diese muss Peter P. nun 2500 Euro Strafe zahlen.

zur Startseite