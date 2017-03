Von Trödel bis Wein Auf Schloss Hermsdorf gibt es an diesem Sonnabend einiges zu entdecken und zu verkosten.

Im Hermsdorfer Schloss ist Einiges los. © René Plaul

Die Hermsdorfer Schloßpark-Gesellschaft lädt an diesem Sonnabend, den 1. April, zu gleich zwei Veranstaltungen ein. Zum einen findet von 10 bis 17 Uhr der traditionelle Trödelmarkt vor oder bei schlechtem Wetter im Schloss statt. Dabei können die Besucher an den verschiedenen Ständen nach schönen Schnäppchen suchen.

Am Abend steht dann das Thema Wein im Fokus. Denn nach einigen Jahren der Pause veranstaltet die Schloßpark-Gesellschaft an diesem Wochenende wieder mal eine Weinverkostung. Diese beginnt 19 Uhr im Gartensaal des Schlosses. Ralf Walter von der Sächsischen Vinothek, anerkannter Fachmann auf dem Gebiet, wird den Teilnehmern fünf regionale Weinköstlichkeiten vorstellen und probieren lassen. Restkarten sind noch vorhanden und können für 25 Euro an der Abendkasse erworben werden. (ste)

zur Startseite