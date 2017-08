Von Tokio nach Dresden Das Gewichtheber-Nationalteam ist zum Trainingslager in der Stadt. Am Freitag steht ein Testwettkampf vor Publikum an.

Die Spiele in Rio musste der Chemnitzer Max Lang noch im Fernsehen verfolgen, für Tokio 2020 gilt er als große Hoffnung. © Jürgen Lösel

Viel Trubel ist in diesen Tagen in der Gewichtheberhalle beim Dresdner SC. Der neue Speerwurf-Weltmeister Johannes Vetter besuchte in der Heimat seine alten Kumpels, mit denen er früher in der Landesliga Gewichte stemmte. Mit den starken Spezialisten kann er allerdings nicht mithalten. Auch das Nationalteam der Gewichtheber ist zurzeit in Dresden und bestreitet ein Trainingslager.

„Wir bauen gerade eine neue Generation für Tokio 2020 auf und bereiten uns auf die WM im November vor“, sagt Lehr-

gangschef Michael Vater. Nachdem der U-23-Bundestrainer bereits im Vorjahr mit seinem Perspektivkader gute Erfahrungen in Dresden gesammelt hatte, ist in diesem Sommer das Nationalteam zu Gast. „Wir haben gute Bedingungen, das Hotel ist nur zehn Minuten zu Fuß weg, alles passt“, meint Max Lang. Der Chemnitzer 77-Kilo-Mann ist der einzige Sachse in dem verjüngten Team, das im Durchschnitt 23 Jahre alt ist, und zählt zu den größten Hoffnungen. Lang hat zurzeit noch etwas Trainingsrückstand, da er wegen einer Knie-Reizung einige Wochen keine Kniebeuge machen konnte. Mitte Juli absolvierte die Nationalmannschaft ein zweiwöchiges Trainingslager in Tokio, auch als Einstimmung auf Olympia 2020. „Überall hängen schon Plakate. Japan ist eine andere Welt“, sagt Lang, der die Spiele in Rio knapp verpasst hatte. „Es war spannend und der Austausch mit den Japanern gut.“ Einen kompletten Tapetenwechsel halte er hin und wieder für wichtig. Der 24-Jährige trainiert die meiste Zeit am Bundesstützpunkt in Leimen. Mit den Japanern hat der deutsche Verband eine Kooperation, im nächsten Jahr kommen die Asiaten zum gemeinsamen Trainingslager nach Kienbaum.

Der Vorbereitungslehrgang in Dresden endet für die sechs Männer und Tabea Tabel als einzige Frau am Freitag um 18 Uhr mit einem Testwettkampf. „Dann sind die ersten 14 Wochen zu Ende und es werden 92 Prozent abgefordert“, erklärt Vater. „Auf einer Bühne und vor Publikum ist es doch etwas anderes.“ Auch ein Mitarbeiter des Instituts für Angewandte Trainingswissenschaften (IAT) aus Leipzig wird vor Ort sein, um wichtige Leistungsdaten zu erfassen.

Nach einer Woche Pause geht es in die zweite 14-wöchige Trainingsphase. Zum Abschlusslehrgang vor der WM, die im November in Anaheim/USA stattfindet, trifft sich das Team ein zweites Mal in Sachsen, dann traditionell auf dem Rabenberg.

