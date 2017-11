Von Techno-Party bis Kindermärchen Die Woche ist feiertechnisch ein wenig von Buß- und Bettag und Totensonntag überschattet. Ein paar Geheimtipps gibt es trotzdem. Einfach mal auf sz-veranstaltungskalender.com nachschauen.

Hässliches Novemberwetter, Totensonntag – lohnt es sich überhaupt, das kuschelige Heim zu verlassen? Natürlich, für nahezu jeden Geschmack ist etwas dabei: AM Freitag wird die Eisbahn auf dem Görlitzer Obermarkt geöffnet, in der Kulturbrauerei liest Rammstein-Keyborder Christian „Flake“ Lindner aus seinem Buch. In der Löbauer Messehalle geht eine 80er Jahre Party ab, in der alten Weberei in Zittau gibt es Techno satt. Am Sonnabend stehen im Zittauer Theater (Kindermärchenfest und Premiere von „Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“) und auch im Ebersbacher Kaffeemuseum eher Familien im Mittelpunkt, am Abend gibt es im Görlitzer Apollo mit „Wolke x“ ein poetisches Konzertprogramm. In Jonsdorf steigt das Eishockeyderby zwischen Jonsdorf und Niesky. Am Sonntag lädt die Bäckerei Schwerdtner zum Firmenjubiläum in die Löbauer Messehalle ein, in Zittau gibt es die letzte Chance, die Modelleisenbahn-Ausstellung anzuschauen. Und dann spielen die Görlitzer Handballerinnen und die Lausitzer Füchse zu Hause. Natürlich gibt es noch viel mehr im sz-veranstaltungskalender.com – einfach mal reinschauen.

