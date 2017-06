Von Stadtgärtnerei bis Theaterplatz Politiker aus befreundeten Städten sahen sich Meißens Sanierungsprojekte an.

Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Historische Städte haben sich jetzt in Meißen zu ihrer Sommertagung getroffen. Der Bamberger Baubürgermeister Wolfgang Metzner zeigte sich begeistert von der Entwicklung in der Porzellan- und Weinstadt. „In den letzten beiden Jahren haben sich Lebens- und Aufenthaltsqualität in Meißen weiter verbessert“, so Metzner. Besonders angetan hatte es dem Bamberger das schöne Lern- und Freizeitumfeld in der Johannesschule. Meißen-Cölln fiel Planungsreferentin Christine Schimpfermann aus Regensburg diesmal besonders positiv auf. Während man sich in der AG Historische Städte zuletzt eher auf die Altstadt konzentriert habe, sei der Stadtteil mit seinen schön restaurierten Gründerzeithäusern und neuen Sanierungsobjekten in den letzten Jahren ebenfalls aufgeblüht. Vorhaben zur Aufwertung öffentlicher Plätze und Straßen wie des Theaterplatzes oder der Neugasse lobte die Lübecker Bausenatorin Joanna Glogau als wichtiges Startsignal auch für private Investoren. Besonders gespannt sei sie persönlich auf die anstehende Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes, so Glogau.

Im Mittelpunkt des Treffens standen Bau- und Sanierungsprojekte in Meißen. So besichtigten die Politiker u. a. die neue Stadtgärtnerei in der Wiesengasse, das Archivgebäude Rote Schule und die Baustelle am Theaterplatz. Außerdem informierten sie sich über private Vorhaben, wie die Sanierung und Umgestaltung des Elbschlösschen-Quartiers an der Bahnhofsstraße. Auf großes Interesse stießen die geplante Umgestaltung des Areals an der Fährmannstraße und die Pläne, den einstigen Klosterhof zwischen der Franziskanerklosterkirche und Roter Schule erlebbar zu machen. (SZ)

