Von Stacha in die Bahnhöfe der Welt Die Firma MBM baut erfolgreich bahntechnische Anlagen. Und sucht händeringend neue Mitarbeiter.

Maik Bartlick wird als künftiger Geschäftsführer das Familienunternehmen MBM in Stacha weiterführen – gemeinsam mit den jungen Ingenieuren und der Unterstützung seines Vaters. © Steffen Unger

Nächste Woche gehen die massiven leuchtend blauen Hebeböcke auf die Reise. In den Niederlanden werden sie helfen, tonnenschwere Züge nach oben zu hieven, damit sie repariert oder gewartet werden können. Die Technik ist ausgeklügelt. Ingenieure im Stachaer Werk MBM haben sie konstruiert, das Team in der Werkstatt hat sie montiert. Dieser Auftrag für ein Unternehmen in den Niederlanden ist einer von drei Großaufträgen, an denen die Mitarbeiter der Stachaer Firma Maschinenbaumechanik Dresden, kurz MBM, gerade arbeiten. Das Unternehmen, das seit fast 25 Jahren hier ansässig ist, ist eines von nur wenigen in Deutschland überhaupt, das solche sehr speziellen Anlagen liefern kann. MBM entwickelt und produziert anspruchsvolle Transporttechnologien, darunter Schiebebühnen, Drehscheiben und Hebebockanlagen sowie Seilzug- und Rangiertechnik. Die Stachaer sind Experten vor allem für bahntechnische Anlagen, mit deren Hilfe Loks, Waggons oder ganze Züge gehoben, gedreht, repariert, hergestellt oder rangiert werden können. Zum Einsatz kommen sie sowohl bei der Deutschen Bahn, bei der österreichischen Bundesbahn, den ungarischen Staatsbahnen oder auch bei Waggonbauern oder in großen Industrieunternehmen. MBM produziert für Deutschland, Europa und Übersee.

Für das Waggonwerk in Brühl baut das Team von MBM in diesem Jahr eine halbautomatische Schiebebühne. 22 Meter lang wird diese Anlage aus Stahl sein und Waggons bis 50 Tonnen für Reparaturen und Revisionen bewegen können. „Es ist bereits die dritte Anlage dieser Art, die MBM nach Brühl liefert. Bis Jahresende werden wir zudem eine vollautomatische Schiebebühne für eine neue Lokservicestelle der Hamburger Hafenbahn liefern, montieren und in Betrieb nehmen“, sagt Maik Bartlick, der Sohn des Chefs Helmut Bartlick. Die Anlage wird 25 Meter lang sein und 135 Tonnen tragen können. „Die Vollautomatik ist eine besondere Herausforderung. Ankommende Lokführer können per Touch-Display die Schiebebühne heranholen, ohne aussteigen zu müssen.“

Zuverlässige Partner

Das Know-how für diese komplexen Anlagen mit viel Elektronik kommt aus dem kleinen Stacha. Einzelne Baugruppen und -teile kommen von vielen Zulieferern, unter anderem von Thyssen Krupp, Siemens oder auch der Firma Aicher aus Bischofswerda. Scheumann Werbung klebt das Firmenlogo MBM auf die Anlagen, wenn sie fertig sind. „Ohne unsere Partner und Zulieferer würde das alles nicht funktionieren, denn Eigenleistungen in unserem Werk in Stacha belaufen sich höchstens auf ein Viertel der Gesamtproduktion“, sagt Helmut Bartlick, der mit seinem Unternehmen hier 1993 startete. Er hatte einst Maschinenschlosser im Fortschritt-Werk gelernt, sich später im Kombinat Baumechanisierung zum Ingenieur qualifiziert und war schließlich in der Kombinatsleitung für Montagen im In- und Ausland tätig. Den Traum der Selbstständigkeit verwirklichte er sich nach dem Fall der Mauer. Damals starte er mit fünf Mitarbeitern, heute sind es 18. Die Auftragsbücher seinen voll. Eine gute Ausgangslage, möchte man meinen. Und doch eine, die dem Chef Kopfzerbrechen bereitet. „Alle Aufträge können wir derzeit gar nicht realisieren. Es fehlt vor allem an geeignetem Personal.“ Bei ihm könnten sofort zwei Ingenieure, zwei Mechatroniker und ein erfahrener Produktionsleiter, der die Fäden zusammenhält und Abläufe organisiert, einsteigen. „Wir haben einfach keine geeigneten Bewerber.“ Helmut Bartlick sucht fähige Mitarbeiter, die in der Region verwurzelt sind und langfristig fürs Unternehmen tätig werden wollen. Dies gelte auch für Azubis: „Wir wollen Leute ausbilden, die bei uns ihre Zukunft sehen.“ Im aktuellen Ausbildungsjahr sei es nicht gelungen, geeignete Kandidaten für eine Ausbildung bei MBM zu finden. „Die jungen Leute wollen eben eher von hier weg“, so Helmut Bartlick. Dabei setze er auf die jungen Leute. Ihnen wolle er seine Erfahrungen weitergegeben. Helmut Bartlick müsse nun die Nachfolge regeln, damit seine Firma als Familienunternehmen in der Region weitergeführt werden könne, wie er sagt.

Erste Weichen seien gestellt. Im Unternehmen arbeiten bereits Sohn Andreas und Enkel Ronny in der Fertigung, Sohn Maik wird als künftiger Geschäftsführer zusammen mit den jungen Ingenieuren und der Unterstützung von Helmut Bartlick die Geschäfte fortführen. Noch wolle er sich nicht zurückziehen, wie er sagt. Noch komme er regelmäßig ins Büro. Es gibt ja so viel zu tun.

