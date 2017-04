Von Soldaten, Schnitzeln und der Disziplin Drei junge Kadetten aus Armenien, Pakistan und Kolumbien über ihren Offizierslehrgang, Religion und Vorurteile.

Luiza Khlghatyan, Malik Haider Goszlar (r.) und Maximiliano Uribe Catano sind noch bis Juni in Dresden. © Sven Ellger

Deutsches Essen ist lecker, aber ganz schön fettig, ich habe schon acht Kilo zugenommen – Luiza Khlghatyan muss schmunzeln, als sie von ihren Erlebnissen mit Schnitzel, Kartoffelsalat und Co. erzählt. Aber über zu wenig Bewegung kann sich die 21-jährige Armenierin nicht beschweren: sie absolviert gerade gemeinsam mit 20 Kadetten einen sechsmonatigen Lehrgang an der Offiziersschule des Heeres auf der Marienallee. Und da spielt Sport eine wichtige Rolle: Mehrmals in der Woche stehen Fitnesseinheiten mit Geländemärschen, Schwimmen und Krafttraining an. 27 Kadetten aus 15 verschiedenen Nationen sind derzeit in Dresden. Noch bis Juni dauert ihre Fortbildung.

Die Offizierschule des Heeres ist die zentrale Ausbildungseinrichtung aller Offiziere in Deutschland. Seit 1993 hat sie ihren Sitz in Dresden. Sie bildet Offizieranwärter, Offiziere, Reserveoffiziere und zivile Angehörige der Bundeswehr aus. Für angehende Führungskräfte wie Luiza Khlghatyan gibt es zwei Kurse: den Offizierslehrgang I und II. Im Teil eins werden alle Kadetten in den Fächern Taktik, Politische Bildung, Militärgeschichte und Wehrrecht ausgebildet. Danach steht eine Prüfung an. Wer mag, kann danach ein Bachelor- oder Masterstudium an den Bundeswehr-Universitäten in Hamburg oder München anschließen. Danach folgt der zweite Teil des Lehrgangs. Alle ausländischen Soldaten besuchen außerdem einen Deutschkurs vor dem Lehrgang. Acht Stunden jeden Tag. Die Prüfungen schreiben sie in Deutsch.

Die junge Armenierin Luiza Khlghatyan ist seit 2014 in der Armee ihrer Heimat. „Das war immer ein Traum von mir, ich will für mein Land einstehen“, erzählt sie. Vorher studierte sie ein Jahr lang Mathematik und Physik, doch dann verlor sie die Lust daran. Nun paukt sie neben der Offizierslaufbahn für ihr Ingenieurwissenschaftsstudium. In Deutschland fällt ihr vor allem eines auf: hier kommt bei der Armee erst die Disziplin und dann die Kameradschaft. „Bei uns in Armenien ist es genau andersherum.“ Ganz so streng ist es bei der deutschen Armee aber längst nicht mehr. Einen Zapfenstreich, also eine Uhrzeit, zu der alle Kadetten in ihren Betten sein müssen, gibt es nicht. „Hauptsache, sie sind am nächsten Tag fit, wie lange sie ausgehen, entscheiden sie selbst“, so Sprecherin Julia Grömmer. Diese Freiheiten nutzt Luiza Khlghatyan gerne. Sie schaut sich viel an, besucht Museen und geht auch mal aus in die Neustadt.

In Deutschland sind nach der Abschaffung der Wehrpflicht 2011 alle Soldaten freiwillig dabei, in Armenien ist es noch Pflicht, erzählt sie. Als Frau in der Truppe ist sie aber längst keine Besonderheit mehr. Jedes Jahr sind unter den Absolventen des Offizierslehrgangs auch mehrere Soldatinnen. Ihre Zahl variiert. Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden nicht gemacht. Das Programm ist das gleiche, nur auf der Stube, so heißen die Unterkünfte, schlafen sie getrennt nach Geschlechtern. Bis Juni bleibt Luiza noch in Dresden, bis 2019 bildet sie sich in verschiedenen deutschen Standorten weiter.

Das hat auch Malik Haider Goszlar vor. Der 21-Jährige kommt aus Islamabad, der Hauptstadt Pakistans. Seit einem Jahr dient er in der dortigen Armee. Freiwillig – denn eine Wehrpflicht gibt es auch in Pakistan nicht. Im Januar kam er in Dresden an. Alle Kadetten entscheiden sich zu Beginn ihrer Laufbahn für eine Truppe wie Panzergrenadiere oder Gebirgsjäger. Der junge Pakistani entschied sich für die Panzertruppe. Wie Luiza aus Armenien will auch Malik Haider Goszlar Offizier werden und seine Truppe führen. Er selbst ist Muslim, wird von seinen Kameraden oft zu seiner Religion gefragt. Er erzählt viel und offen darüber. Schlechte Erfahrungen mit blöden Kommentaren und schiefen Blicken musste er noch nicht machen. „Das Problem ist, viele kennen den Islam nur als Propaganda, nicht als Religion“, erzählt er. Der junge Mann erklärt viel, über den Koran, über das Frauenbild. Um Vorurteile abzubauen oder sie gar nicht erst entstehen zu lassen, sind die Kadetten in regelmäßigem Austausch untereinander und mit ihren Lehrern. Zu Beginn eines neuen Jahrgangs hält jeder junge Soldat einen Vortrag über sein Land, dessen Traditionen und landestypische Speisen.

An das deutsche Essen musste sich auch Malik Haider Goszlar erst gewöhnen. Viel schärfer seien die Gerichte in seiner Heimat. Currygerichte – das sind die Klassiker in Pakistan. „In Deutschland hält das Bier die Menschen zusammen, in Pakistan das Essen“, berichtet er schmunzelnd. Regelmäßig wird er von seinen deutschen Kadetten-Kollegen nach Hause zum Essen eingeladen, um die lokale Küche kennenzulernen. Ob und wie lange er nach dem Offizierslehrgang in Deutschland bleiben darf, entscheidet seine Armeeführung zu Hause in Pakistan. Was sein erster Gedanke war, als er von seinem Auslandsaufenthalt hörte? „Deutschland ist so entwickelt und so organisiert.“ Bisher habe sich sein erster Eindruck auch bestätigt, erzählt er.

Genauso ging es auch Maximiliano Uribe Catano. Deutschland ist das Land der Ordnung, wo alles nach Plan läuft – so seine Vorstellung, erzählt er. Catano ist der erste Kadett aus seinem Land, der überhaupt zur Ausbildung nach Deutschland fliegen durfte. Eine Auszeichnung für den jungen Mann. „Dafür musste ich sehr gute Noten vorweisen“, berichtet er. Dabei hat in Kolumbien ein ganz anderer Zweig eine lange Tradition: die Landwirtschaft. Die meisten Einwohner arbeiten in diesem Bereich. Der 21-Jährige dient seit drei Jahren in der Kolumbianischen Armee. Er ist Gebirgsjäger, wird also darauf geschult, auch in extremen Höhen bei extremen Temperaturen im Einsatz zu sein.

Bis Juni sind alle drei jungen Kadetten noch in der Stadt. Zeit, noch mal ein Schnitzel zu essen, gibt es also genügend.

zur Startseite