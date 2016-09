Von Selbstverteidigung bis Entspannung 66 Kurse bietet die Döbelner Volkshochschule an, darunter 16 neue. Einige richten sich speziell an Senioren.

Beim Hatha-Yoga wird die traditionelle indische Entspannungstherapie vermittelt. Dabei werden die Muskeln gedehnt und gekräftigt und das Herz-Kreislauf-System trainiert. © Symbolbild/Robert Michael

„Gehirn in Ruhestand, nein danke!“ – das ist der Titel eines neuen Kursangebotes der Volkshochschule Döbeln (VHS). Die grauen Zellen können, ähnlich wie Muskeln, ein Leben lang trainiert werden. Kleine Denksport- und Gedächtnisaufgaben kombiniert mit leichten Bewegungsabläufen sind echte Herausforderungen fürs Gehirn und halten es fit. Fünfmal für je 90 Minuten wird Bianca Brieke die Teilnehmer in lockerer, entspannter Atmosphäre fordern und ihnen Wissenswertes rund ums Gehirn erzählen.

Insgesamt werden 16 neue Kurse in Döbeln angeboten. „Gesund im Stress – Stressbewältigung in Alltag und Beruf“ ist ein weiterer. „Dabei spielen nicht nur eine richtige Entspannung, sondern auch bewusste Ernährung und gesundheitsfördernde Bewegung eine wesentliche Rolle“, so VHS-Fachbereichsleiterin Irina Hesse. Mit Hilfe verschiedener Techniken und Übungen lernen die Teilnehmer, mit Stress besser umzugehen und ihren persönlichen Weg zu Gelassenheit und Wohlbefinden zu finden. Die Krankenkassen erkennen diesen Kurs als Präventionsangebot an, eine Förderung sei deshalb möglich.

Jung und Alt können allein in Döbeln zwischen 66 Angeboten sowie zahlreichen Sprachkursen wählen. Nicht immer handelt es sich dabei um Kurse, die sich über mehrere Wochen hinziehen. Die Volkshochschule bietet in den Oktoberferien einen Selbstverteidigungskurs für Jungen und Mädchen an. „Der Kurs, der vom 10. bis 14. Oktober jeweils am Nachmittag stattfinden soll, ist besonders für Grundschüler und Jugendliche geeignet“, teilte Irina Hesse mit. Auch Eltern seien im Kurs willkommen, können sich anmelden und mitmachen. In diesem werden die Themen Angst und Affekt, die Waffen des Körpers, Auftreten und Körperhaltung, Blickkontakt und Handhaltung, Abwehr und vieles mehr vermittelt und geübt. Durch thematische Wiederholungen werden ein sicheres Körpergefühl erzielt, die eigene Stärke bewusst gemacht und das Selbstbewusstsein gestärkt. Weiterhin werden spezielle Selbstverteidigungskurse für Frauen und Mädchen (Beginn 20. Oktober, zehn Termine) sowie Personen ab 55 Jahre (Beginn 18. Oktober, acht Termine) angeboten.

An der VHS werden Traditionen fortgesetzt: So gibt es neben Yoga- und anderen Fitnesskursen erneut Angebote für Kreative sowie handwerklich und musisch Geschickte: malen und zeichnen, Schmuckstücke anfertigen, Handarbeiten, Gitarrespiel. Drei Kurse rund ums Fotografieren stehen ebenfalls im Plan. So wird unter anderem Grundwissen im Umgang mit der eigenen Spiegelreflexkamera vermittelt. Zudem gibt es einen praxisbezogenen Kurs mit dem Thema Landschafts- und Porträtaufnahmen. „Nach Möglichkeit geht es auf Fotopirsch in Stadt, Wald oder Wiese“, so Kursleiter Steffen Gutschow. Es handele sich um einen Aufbaukurs für Fotoamateure, die im Besitz einer Spiegelreflex- oder Bridgekamera sind.

Sieben Angebote widmen sich dem Umgang mit Computern, speziellen Programmen, dem Internet sowie dem Smartphone. Für Donnerstag, 27. Oktober, ist ein Vortrag des Gästeführers und Autors Robert Schmidt mit dem Thema „Luther und die Fürsten – eine spannende Zeitreise in die Reformationszeit“ geplant. (sol)

Anmeldungen sind unter der Tel. 03431 678380, per E-Mail an vhs@vhs-mittelsachsen.de oder im Internet unter www.vhs-mittelsachsen.de möglich.

