Von Schweinen und Schnäpsen

Verlockend duftend drehte sich am Sonnabend das Wildschwein am Spieß von Lea und Udo Eckler sowie Swen Pötzsch. Doch eines hätte beim traditionellen Rehefelder Wildschweingrillen nicht lange gereicht, deshalb wurden insgesamt neun der Borstentiere aus heimischen Wäldern geordert. Schon zum 20. Mal lud der Jugendklub dazu ein.

In Altenberg feierte die Kräuterlikörfabrik ihr 175 jähriges Bestehen. Zum Leidwesen der Gäste startete das Fest auf dem Bosseplatz bei heftigen Regenfällen. Doch auf die Minute genau zum Beginn des Festumzuges verzogen sich die Wolken. Verkleidet als Kräutermann, dem Wahrzeichen der Firma, und Kräuterfrau liefen Christian und Karin Knauthe vorweg – gefolgt von Knappenverein, Schützenverein und Spielmannszug Nossen.

Am Geisingberg wurde mit der Hilfe von Pferden eine sogenannte Nasswiese gemäht. Dank der Arbeit der Naturschützer werden so auch im kommenden Frühjahr hier wieder die seltenen Trollblumen blühen. Am Wochenende halfen rund 30 bis 40 Leute bei der Pflege der schwer zugänglichen Wiesen-Biotope.