Von Schwarzwasser und Weißwasser

Als ein Kollege aus Weißwasser sich am Bodensee im Hotel vorstellte, meinte die Frau an der Rezeption, der Ortsname könne nicht stimmen. Der sei doch aus der Fernsehserie „Game of Thrones“ und der Kollege ein ganz übler Schwindler. Man vergewisserte sich im Internet – und siehe da: Königsmund (im Original: Kings Landing) liegt im TV nicht am Weiß- sondern am Schwarzwasser. Und an dieser Stelle kommen wir nun ins Spiel. Schwarzwasser? Unerhört! Warthaer Schwarzwasser, Ruhlander Schwarzwasser und Hoyerswerdaer Schwarzwasser – alles echt Lausitzisch. Der Fernsehkanal HBO sollte uns Gebühren zahlen!. Oder? Man muss vorsichtig sein. Es gibt Schwarzwässer auch als Nebenarme der Mulde, der Preßnitz oder der Aller und Weißwasser als Örtchen in Österreich. Die Welt ist eben verwirrend - nicht nur bei „Game of Thrones“.

