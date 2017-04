Von Schülern in Pantoffeln bis Kanarienvögeln in den Hausfluren Die Oberschule feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Die SZ blickt aus diesem Anlass zurück. Heute geht es um lustige Namen.

Das Wandrelief des chilenischen Künstlers Hector Tobar ist noch heute im Innenhof der Oberschule zu finden. © Thorsten Eckert

Jede Schule hat gewisse charakteristische Merkmale, die in den jeweiligen Städten und Dörfern den Einwohnern durchaus gut bekannt sind. Da ist eine Schule vielleicht besonders sportlich, eine andere wiederum sehr handwerklich. Auch die Ottendorfer Oberschule hat in den vergangenen 50 Jahren so einige lustige Namen verpasst bekommen, die viel über den Alltag, die Lehrer und die Schüler verraten. Der Ottendorfer Werner Junitz, der selbst jahrelang Lehrer und Schuldirektor in der Gemeinde war, erinnert sich noch heute an diese Namen, hat seine Erinnerungen auch in dem Heftchen „Ottendorfer Bote“ festgehalten.

Und welche Namen durfte die Schule nun im Volksmund tragen? Kunstschule war einer dieser Namen, der sich allein durch das Wandrelief des chilenischen Künstlers Hector Tobar mit Motiven aus seiner Heimat im Innenhof der Schule schnell etablierte. Wochenlang arbeitete der Künstler an dem Wandrelief, das er aus farbigen Natursteinen gestaltete. Bei der Sanierung der Mittelschule blieb es glücklicherweise erhalten.

Ein weiterer, nicht immer beliebter Name, war die Vogelschule. Dabei hat dieser Titel einen durchaus schönen Hintergrund. Denn laut den Erinnerungen von Werner Junitz sorgte der Biologielehrer Rudi Beier einst für den Bau von großen Volieren, die in den Schulfluren aufgestellt waren. Schüler und Lehrer konnten sich somit täglich über das Gezwitscher von Kanaren und anderen Vögeln erfreuen. Ob manch einem das Gezwitscher aber nicht doch mal auf die Nerven ging, ist nicht überliefert.

Ein jahrelang bekannter Name war zudem Arbeitsschule. Denn die Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) kam damals bei der Kartoffelernte nicht ohne Helfer aus. Deshalb halfen die Schulklassen mit ihren Lehrern aus. Dafür erhielten die jungen Ottendorfer aber auch einen kleinen Obolus, der am Ende in die Klassenkassen wanderte. Auch das Sammeln von Altpapier, Gläsern und Flaschen gehörte zum Alltag der Schule.

Die Ottendorferin Ursula Mauerhoff, ebenfalls einst Lehrerin an der Oberschule, hat noch heute in ihren alten Schulalben die Listen von den Sammelaktionen aufbewahrt. „Mit dem Geld, das sich die Schüler so verdient haben, wurden beispielsweise Klassenfahrten bezahlt“, berichtet Werner Junitz. Und auch an einen letzten witzigen Namen erinnert sich der Ortschronist noch: Pantoffelschule. Denn um die 1967 neu gebaute Schule auch schön sauber zu halten und die Fußböden zu schonen, war es für die Schüler Pflicht, die Straßenschuhe gegen kuschelige Hausschuhe zu wechseln. Sportlehrer Günter Trepte, gelernter Zimmermann, steuerte dafür selbst gebaute Schuhregale bei.

Die Ottendorfer Oberschule hat im Laufe der vergangenen 50 Jahre also so einige schöne Namen im Volksmund gehabt. Und wer weiß, welche Namen in den kommenden 50 Jahren noch hinzukommen.

