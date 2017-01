Von Schlägen und Schweinen

Mann geschlagen und bedroht Bautzen. Am späten Donnerstagabend rief ein 20-Jähriger in Bautzen die Polizei zu Hilfe. Zwei ihm unbekannte junge Männer hatten ihm seinen Angaben nach auf dem Bahnhofsvorplatz mehrfach ins Gesicht geschlagen. Einer der Täter habe ihn auch mit einem Messer bedroht. Die Angreifer trennten sich danach und rannten über die Bahngleise sowie in Richtung Husarenhof davon. Eine ärztliche Behandlung lehnte der 20-Jährige ab. Mehrere Polizeistreifen suchten im Stadtgebiet nach den Tatverdächtigen und kontrollierten mehrere Personen. Die Ermittlungen des Kriminaldienstes laufen.

Schweine ausgebüxt Kamenz. Zwei Schweine haben am Freitagvormittag in Kamenz für Aufregung gesorgt. Sie sollten eigentlich zum Schlachten transportiert werden. Beim Verladen büxten sie aus. Passanten, denen die Tiere an der Pulsnitzer Straße auffielen, riefen die Polizei. Da der Eigentümer der Tiere bereits informiert war, bestand für die Beamten allerdings kein Grund zum Einschreiten.

Trinkgelage eskaliert Radeberg. Ein Trinkgelage in einer Wohnung der Pirnaer Straße in Radeberg hat am Donnerstagabend die Polizei beschäftigt. Der Gastgeber selbst hatte die Beamten gegen 21 Uhr angerufen, weil einer seiner Gäste nicht gehen wollte. Insgesamt befanden sich nach Polizeiangaben sechs betrunkene Männer in den Räumen. Als die Polizisten die Feier auflösen wollten, eskalierte die Situation. Ein 36-Jähriger trat die Polizisten und bespuckte sie. Die Beamten ergriffen den Mann und brachten ihn zur Ausnüchterung zum Polizeigewahrsam. Der Kriminaldienst Kamenz ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Unter Drogen unterwegs Schirgiswalde. In der Nacht zum Freitag hat die Polizei gegen 0.30 Uhr in Schirgiswalde einen in Polen zugelassenen Volkswagen und dessen 37 Jahre alten Fahrer kontrolliert. Wie sich herausstellte, stand der Mann unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Jetzt wird sich der Staatsanwalt mit dem Fall befassen.

Zwei Verletzte bei Unfall Radeberg. Auf der Badstraße in Radeberg kam es am Donnerstagabend zu einem Unfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Ein 49-Jähriger war hier mit seinem VW Golf nach links zu einem Einkaufszentrum abgebogen. Dabei kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Opel, der die Vorfahrt hatte. Der Astra prallte nach dem Zusammenstoß auch gegen einen hinter dem Golf wartenden Opel Corsa. Der 46-jährige Astra-Fahrer und seine 16-jährige Beifahrerin wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Gesamtschaden bezifferte sich nach Polizeiangaben auf etwa 15000 Euro.

Zeugen zu Parkrempler gesucht Bautzen. Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Hof der Bautzener Ortenburg ereignete. Ein vermutlich gelbes Fahrzeug war gegen die Beifahrerseite eines weißen VW T4 geprallt. Es entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Die Kollision dürfte dem Schaden nach recht schwungvoll geschehen sein. Zeugenhinweise an Telefon 03591 3560