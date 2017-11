Von Saunanacht bis Mundharmonika-Konzert Die dunkle Jahreszeit drückt auf die Stimmung – außer man nutzt eines (oder mehrere) der vielen Veranstaltungsangebote aufsz-veranstaltungskalender.com. Am kommenden Wochenende gibt es ein besonders breit gefächertes Angebot.

Michael Hirte spielt am Sonnabend in Görlitz, am Sonntag in Großschönau. © dpa

Für das kommende Wochenende gibt es mehr Angebote im Landkreis, als man denkt. Das beginnt mit dem Vorlesetag in Herrnhut und Zittau und dem legendären Wortgefecht auf der Lesebühne im Görlitzer Apollo, wird über eine finnische Saunanacht im Trixi-Park, die Eröffnung einer neuen Ausstellung im Görlitzer Kaisertrutz und einen Nachttrödelmarkt in der Löbauer Messehalle fortgesetzt und bietet auch für Musikliebhaber einiges: Mundharmonika-Künstler Michael Hirte spielt in Görlitz und Großschönau, ein Tenor-Weltstar singt im Görlitzer Theater, wo es am Sonnabend auch eine Opernpremiere gibt. Und sportlich ist vor allem auf den Eisflächen viel los – am Freitag bin Weißwasser, am Sonnabend in Jonsdorf und Niesky und am Sonntag erneut in Weißwasser. Aber das ist natürlich längst nicht alles: Einfach selbst mal nachschauen unter sz-veranstaltungskalender.com.

