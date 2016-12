Von Sachsen-T-Shirt bis Aschenbrödel-Kleid Im Bautzener SZ-Treffpunkt werden alle fündig, die noch eine zündende Idee für ein Geschenk suchen. Nicht ganz dialektfrei.

Geschenke-Tipps aus dem SZ-Treffpunkt: Petra Ehlert empfiehlt die neuen Oberlausitz-T-Shirts und den Feierabend-Bier-Humpen sowie Sachsenrezepte. © Carmen Schumann

Diese T-Shirts trägt nicht jeder: Die Hemdchen mit sächsischen Sprüchen sind seit Monaten im SZ-Treffpunkt der Renner. Denn vor allem in Gebieten, wo nicht sächsisch gesprochen wird, kann man damit den Betrachter verblüffen. Pünktlich vor Weihnachten hat sich die Kollektion um einen weiteren Spruch auf Sächsisch vergrößert: Den „Feiorahmd“ kann man jetzt entsprechend gekleidet genießen.

Und wer möchte, gießt sich sein kühles Blondes in den mit „Feiorahmd-Bier“ verzierten gläsernen Humpen. Und um das Bier nicht so trocken herunterzuwürgen, empfiehlt sich ein Schnäpschen aus dem Glas mit der gleichen Aufschrift. Die Schnapsgläser gibt es im Doppelpack, auf einer zweiten Variante steht „färdsch“. Küchenbrettchen und Kaffeetassen komplettieren die Sachsenspruch-Kollektion.

Auf ihre Kosten kommen auch die Verfechter der Oberlausitzer Mundart. Ganz neu hereingekommen sind im SZ-Treffpunkt T-Shirts mit dem beliebten Spruch „Oack ne jechn“ (Hetz mich nicht) sowie der Feststellung „Doarheeme is an schinnsten“ (zu Hause ist es am schönsten). Damit kann man außerhalb der Heimat bestimmt Eindruck schinden.

Mit der SZ kommt man auch zu den schönsten Veranstaltungs-Tickets. SZ-Treffpunkt-Mitarbeiterin Petra Ehlert empfiehlt Kurzentschlossenen zum Beispiel Karten für das Konzert der Gospel-People in der Maria-Martha-Kirche am 29. Dezember. Wer für Silvester noch keine Karten hat, für den wäre die Fete im Steinhaus mit der Party-Band Jolly Jumper eine Option. Die Tickets werden im SZ-Treffpunkt verkauft. Für den zusätzlich ins Programm genommenen zweiten Auftritt von Comedian Paul Panzer in der Schützenplatzhalle am 23. März sind noch Restkarten zu haben.

Feinschmecker seien auf die Broschüre „Sachsen tafeln auf“ aufmerksam gemacht. Darin findet man Gerichte, die die Sachsen am liebsten kochen. Wer Liebhabern gepflegter Freizeitvergnügungen eine Freude machen will, sollte das Oberlausitzer Gutscheinbuch verschenken, das für insgesamt 104 Gaststätten und Freizeiteinrichtungen tolle Schnäppchen bietet. Kleinen Mädchen macht man eine Riesenfreude mit dem Komplettpaket „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ mit Prinzessinnen-Kleid in den Größen 98 bis 128, Schleier, Diadem, DVD und Hörbuch.

Lauengraben 18, Mo.–Fr. 10–18 Uhr (bis 23. 12.)

zur Startseite