Von rockig bis schaurig

Halloween im Steinhaus Du kannst Halloween nicht erwarten? Dann hol dein Kostüm raus und komm am Sonnabend ins Bautzener Steinhaus! In diesem Jahr wird es vor allem eins – schrill. Für Musik der besonderen Art sorgen die Los Banditos. Mit Rock ’n’ Roll eines anderen Genres bringt die mit Mythen umrankte Band jede Bühne in ihren Besitz. Hilfe kriegen sie dabei von DJ Psycho-Jones. Seit über 20 Jahren begeistert er mit seinen selbst gespielten Livepercussions und wo er auch auftaucht, bringt er wilde Action und Partychaos. Start der Party ist 20 Uhr. Der Eintritt beträgt neun Euro, ermäßigt kommst du für sieben Euro rein. Und für die schrillsten und verrücktesten Kostüme wartet das ein oder andere Freigetränk…

Dreifache Power im Eastclub Gleich drei Bands treten am Freitag im Eastclub Hoyerswerda auf. Die Schweriner Oi!-Punks-Band Volxsturm vereint sich zur Jubiläumstour mit den Hamburger Jungs von Rotz & Wasser und Cheap Stuff aus Dresden. Während Volxsturm ihre Musik selbst als „Chaos Rock ’n’ Roll“ bezeichnet, kommt der Streetpunk ihrer alten Dresdener Freunde eher amerikanisch rüber und schlagen auf derselben Kerbe wie Bombshell Rocks oder U.S.Bombs. Die Hamburger Band hingegen singt ein Hohelied auf die Grundfesten des Oi!; für Stimmung ist garantiert. Karten im VVK gibt’s für 16 Euro (zzgl. Geb.) via CTS/Eventim und überall, wo es Karten gibt. An der Abendkasse kostet der Eintritt 20 Euro.

Americana in Singwitz Geballte Singer-Songwriter-Kunst erwartet dich am Freitag im Kesselhauslager. Stephen Simmons und Band nehmen dich mit in ihre ganz eigene Welt aus Folk, Country und Roots Rock. Der erfolgreiche Amerikaner mit der wunderbar warmen Baritonstimme verzaubert seit 15 Jahren mit intelligenten musikalischen Kurzgeschichten über Land und Leute. Sein neues Album A World Without präsentiert Simmons mit elf neuen Songs von geballter kreativer Bandbreite seines vielschichtigen Americana-Schaffens. Einlass ist 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Karten gibt’s im VVK für 14, an der AK für 15 Euro. Karten vorbestellen kannst du unter www.kesselhauslager.de.

Helden der Jugend im Shakespeare Für alle 90er-Jahre Kinder gibt’s am Sonnabend Oldschool Hip-Hop, Trance, Trash und vieles mehr im Shakespeare in Bautzen. Für alle Halloween-Muffel: hier könnt ihr ohne Kürbisse, Kostüme oder Schauergetränke feiern. Einlass ist 21 Uhr – P25.

Horror im Kulti Die schaurigste Nacht des Jahres zieht auch an Großhennersdorf nicht vorbei. Ab 22 Uhr öffnet das Kulti Grohedo am Freitag und Sonnabend seine knarrenden Tore für alle, die sich trauen. Neben blutigen Drinks und vernebeltem Ambiente gibt es Musik von DJ Logo, DJ T-Vine und Jason D3an, mit allem, was man sich wünschen kann. Freuen könnt ihr euch auf die Mitternachts-Horror-Special-Show sowie auf himmlisch höllische Tanzeinlagen und Vampire Ladys, die give-aways verteilen. Der Eintritt beträgt schmale sechs Euro, für VIPs nur drei. Außerdem gibt’s bis 24 Uhr im Tausch von einer Packung Salzstangen (pro Person) Freigetränke für 4,50 Euro. Alle Gäste U18 vergessen bitte den Partyzettel und eine volljährige Begleitperson nicht!

Schaurig Schönes im Shakespeare Wer dennoch nicht aufs Gruseln verzichten möchte, ist auch am Sonntag im Shakespeare in der Bautzener Hauensteingasse natürlich herzlich willkommen. Ab 21 Uhr kannst du dich auf Halloween nach Shakespeare-Art freuen. Musik gibt’s Querbeet, und jeder mit Kostüm hat freien Eintritt.