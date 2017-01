Von Reisemesse bis Ski-Party

Die Reisemesse Dresden macht Lust auf den Sommer. © PR

Ein schönes Winterwochenende liegt vor uns. Also nichts wie raus an die frische Luft. Wer noch etwas mehr erleben möchte, für den haben wir hier ein paar Tipps. Denn es ist einiges los in der Region. In Dresden lockt zum Beispiel die Reisemesse. Auf Bühnen wird es amüsant, ebenso wie bei der Schifferfastnacht.

