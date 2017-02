Von Premierenfeier bis Theaterball Der Förderverein des Theaters engagiert sich in vielen Bereichen. Dazu gehören auch nicht alltägliche Dinge.

Beim Theaterfrühstück sorgen die Freunde des Döbelner Theaters für das Buffet. Nach dem bisher Letzten, gab’s noch ein Erinnerungsfoto. © Archiv/André Braun

Sie wollen dazu beitragen, das Döbelner Theater zu erhalten. Für die Besucher der Spielstätte ist ihr Engagement schon selbstverständlich geworden. Dabei stehen sie nie im Vordergrund – die Freunde des Döbelner Theaters. 56 gehören zurzeit zum Förderverein. Weitere Mitglieder sind immer gern gesehen“, sagt die Vorsitzende Simone Simon. Vor allem junge Leute fehlen.

Gerade für sie engagiert sich der Verein besonders. Ein Großteil der Spenden, die der Verein erhält, geht an das Jugendtheater Mittelsachsen. „Wir finanzieren den Theaterpädagogen Marvin Bretschneider“, erklärt Simone Simon. Seit einiger Zeit arbeiten die Döbelner und die Freiberger Jugendlichen zusammen. „Ein Tag in meinen Schuhen“ ist ihr erstes gemeinsames Stück, das im Januar Premiere hatte. Am 16. März wird es noch einmal aufgeführt.

Der erste große Höhepunkt der Spielzeit ist für den Förderverein das Theaterfrühstück zur Spielzeiteröffnung. „Für das Buffet bringt der Eine Brötchen mit, der Nächste bäckt und der Dritte gestaltet eine Käseplatte“, so die Vereinschefin. Die Verbindung der Präsentation der kommenden Stücke mit einem Frühstück wird inzwischen so gut angenommen, dass beim letzten Mal kaum ein Platz frei blieb. „So stellen wir uns das vor“, freut sich Simon.

Die Premierenfeiern sind etwas Besonderes. Nicht einmal Intendant Hans Peter Ickrath, der schon für einige Theater gearbeitet hat, kannte solche Veranstaltungen. Nach jeder Premiere richtet der Förderverein eine solche Feier aus, bei der die Gäste im Foyer des Theaters mit den Schauspielern, der Souffleuse, den Technikern und dem Intendanten ins Gespräch kommen können. Dabei gibt es nicht nur Wein und Sekt, sondern stets auch Streuselkuchen, den ein Vereinsmitglied bäckt.

Zusammen mit dem Theater, dem Stadtwerbering und dem Bund der Selbstständigen hat der Förderverein auch die Idee entwickelt, die neuen Stücke bei Döbelner Händlern und Gewerbetreibenden einzuführen. Die Veranstaltungen haben zum Beispiel bereits bei einem Zahnarzt, einem Rechtsanwalt, einem Friseur, einem Optiker in einer Bank und bei den Stadtwerken stattgefunden und waren stets gut besucht.

Den Theaterball bezeichnet Simone Simon als Kraftakt. Die Vereinsmitglieder begrüßen die Gäste mit einer kleinen Aufmerksamkeit am Einlass und organisieren die Bar hinter der Bühne, an der es Mixgetränke gibt. Tischdeko, Knabberzeug, Getränke besorgen und ausschenken, abwaschen und am nächsten Tag aufräumen bedeutet für bis zu 15 Mitstreiter eine immense Arbeit. Aber die Bar ermöglicht dem Verein einige Einnahmen. Außerdem ehrt er während des Bühnenballs stets Mitarbeiter des Theaters, die im Hintergrund wirken.

Der Bühnenball ist in diesem Jahr für Sonnabend, 23. März, 19.30 Uhr geplant. In einer Serie stellen wir die Akteure hinter den Kulissen des Bühnenballs vor.

