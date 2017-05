Von Pirna an die syrische Grenze Gemeindepädagogin Kerstin Schubert verlässt die Stadt. Sie hat viel innerhalb der Kirche bewegt und gibt ein Versprechen.

Kerstin Schubert sitzt vor der Marienkirche von Pirna. Trotz guter Laune: Leicht fällt es der 38-jährigen Gemeindepädagogin nicht, Pirna zu verlassen. © Karl-Ludwig Oberthür

Die Tage sind gezählt. „Am 31. Juli ist mein letzter Arbeitstag hier in Pirna“, sagt Kerstin Schubert und schmunzelt. Wer aufmerksam hinhört, bemerkt aber auch ein gewisses Bedauern, das sich ebenso in ihrem Gesicht widerspiegelt. Dabei hat die Gemeindepädagogin der evangelischen Kirchgemeinde Pirna selbstbestimmt diese Entscheidung getroffen. „Keiner hat mir gekündigt. Zu gehen ist mein ganz eigener Entschluss“, betont die 38-Jährige und fügt sofort hinzu: „Die Arbeit hat mir großen Spaß gemacht, aber ich spüre, dass jetzt für mich etwas Neues kommen muss.“

Was das Neue ist, ist noch nicht so ganz klar umrissen. Eines steht jedenfalls fest: Kerstin Schubert hinterlässt Spuren in der Jugendarbeit in Pirna. Sie hat viel bewegt. 2014 stellte sie das Konfirmationskonzept komplett um. Das Herzstück des neuen Systems: Der Unterricht wird von sogenannten Teamern, nämlich ehrenamtlichen Jugendlichen, mitgestaltet. Für Schubert liegt der Vorteil auf der Hand: „So sind Teamer und Konfirmanden auf Augenhöhe, was gegenseitiges Vertrauen schafft.“ Außerdem brachte Kerstin Schubert das norwegische Jugendprojekt Ten Sing nach Pirna. Dabei treffen sich Jugendliche in der landeskirchlichen Gemeinschaft Pirna im Haus Oase, um zusammen zu singen. „Das Besondere ist, dass die Jugendlichen alles selbst organisieren, von der Liederauswahl bis zum Einstudieren und den Aufführungen. Als Erwachsene biete ich lediglich den Rahmen“, sagt sie. Außerdem betreute sie die Junge Gemeinde in Graupa und Pirna und organisierte zusammen mit den Jugendlichen unter anderem solche Großveranstaltungen wie die Churchnight. Dabei kamen über 150 Gäste, zahlreiche blieben gleich über Nacht und schliefen in der Marienkirche. Was sie besonders erfreut: Mit ihrem Fortgang sterben die Projekte nicht. „Im Gegenteil, die Jugendlichen haben schon angekündigt, dass im Reformationsjahr auf jeden Fall wieder die Churchnight in Pirna stattfindet“, berichtet Schubert.

„Pirnaer werden mir fehlen“

Und was kommt für sie persönlich nach dem 31. Juli? Kerstin Schubert lächelt. Fest steht bisher, dass sie für zwei Monate in die Türkei an die syrische Grenze geht. „Dort hat eine Freundin von mir eine Schule für Flüchtlingskinder aufgebaut, in der ich mitarbeiten möchte.“ Danach wird sie sich vermutlich bundesweit bewerben, wobei die Arbeit als Gemeindepädagogin im Ausland sie ebenfalls reizen würde.

Ortswechsel ist ihr ohnehin nicht fremd, denn sie stammt aus der Nähe von Stuttgart. Nach dem Abitur macht sie eine Ausbildung zur Tischlerin. In dieser Zeit merkt sie, dass sich in ihrem Glauben an Gott etwas veränderte. „Ich hatte mich verrannt, und dachte, nur gute Menschen , die angepasst sind, können zu Gott“, blickt Schubert zurück. Dann lernt sie jedoch Mitglieder der unkonventionellen Gruppe Jesus Freaks kennen und denkt um. „Ich merkte, dass Gott mich so annimmt, wie ich bin“, sagt die Frau mit den roten wilden Rastalocken. Diese Erkenntnis ist eine Zäsur in ihrem Leben. Sie schlägt noch mal einen neuen Weg ein und lässt sich zur Gemeindepädagogin ausbilden. Ihre erste Stelle führt sie nach Görlitz. 2005 heiratet sie und zieht ein Jahr später zu ihrem Mann nach Pirna, wo sie zunächst in der landeskirchlichen Gemeinschaft arbeitet und ab 2010 bei der Kirchgemeinde Pirna.

Kerstin Schubert schaut auf ihre Hände. Sie überlegt. „Ja, die Menschen in Pirna werden mir fehlen“, stellt sie dann leise fest. In den Jugendlichen, mit denen sie zusammenarbeitet, stecke sehr viel Potenzial. „Wie sich das bei jedem Einzelnen entwickelt, bekomme ich nun leider nicht mehr mit“, sagt sie. Überhaupt hat sie auch außerhalb der Kirche viele engagierte Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel beim Jugendring Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und bei der Aktion Zivilcourage. Für sie steht fest: „Auf jeden Fall möchte ich den Kontakt halten.“ Und wahrscheinlich wird man sie in Pirna auch wieder sehen: Denn seit vergangenem Jahr wohnt ihre Schwester hier, die sie besuchen will.

Verabschiedungsgottesdienst für Kerstin Schubert am 25. Juni, um 9.30 Uhr, Marienkirche, Pirna

