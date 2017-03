Von Party-Hit bis Blues und Soul

Kneipenterroristen im East Bischofswerda. Mit einer Mischung aus ernsten Themen, ironischen Seitenhieben und Party-Hymnen kommen die Kneipenterroristen am Freitag in den Eastclub Bischofswerda. Die Band ist ein Garant für volle Häuser und gute Laune. Auf dem aktuellen Album „Lebenslang” zeigen sich die vier Hanseaten von ihrer besten Seite und setzen härterem und gleichzeitig melodischerem Gesang frische Akzente. Musikalisch klingt die Band metallischer denn je. Einlass ist 20Uhr, Start 22Uhr. Tickets kosten an der Abendkasse 15 Euro.

Schwedisches im Kunstbauerkino Großhennersdorf. Ein besonderes Konzert erwartet euch am Freitag im Kunstbauerkino Großhennersdorf. Radula aus Schweden kommen mit ihrem Indie-Rock und -Pop nach Grohedo. Radula, das sind schreiende Gitarren und naive Melodien. Sie singen mit voller Stimme und trotzdem lassen sie die Geschichten ihrer Songs manchmal vom Schlagzeug-Beat erzählen. Unterstützt werden die Drei von keiner Geringeren als Sequenzsiaz aus Eisenberg, die mit ihrem Elektroakustic Sound richtig Stimmung macht. Einlass ist ab 20 Uhr am Sportplatz 3 in Großhennersdorf.

Let’s fetz in der Alten Weberei Zittau. „Jetzt ist hier aber Winterballett!“, lautet das Motto am Freitag in der Alten Weberei in Zittau. An diesem Abend erwartet euch ein erfrischender Mix aus Techhouse, Electro und Techno. Dirigiert wird der Abend von FunkyStar, RomJack, John Melcon und natürlich von den Weberei Residents and Friends. Der Eintritt ist frei. Los geht es ab 22 Uhr, alle ab 18 Jahren sind willkommen. Die Alte Weberei findet ihr in der Gerhart Hauptmann Straße 36 in Zittau.

Jazz und Country im Steinhaus Bautzen. Im Bautzener Steinhaus sind am Sonnabend Friend N Fellow zu erleben. Das Duo mit Constanze Friend (Gesang) und Thomas Fellow (Gitarre) überzeugt mit einer hörenswerten Mischung aus Jazz, Blues, Country und Soul. Zu hören sind Cover-Versionen und Eigenkompositionen. Los geht das Konzert um 20 Uhr. Für interessierte Kinder und Jugendliche bietet Thomas Fellow außerdem am Sonntag ab 10 Uhr einen Gitarrenworkshop an. Anmeldeformulare gibt’s unter www.steinhaus-bautzen.de im Internet.

MTS im Kesselhaus Singwitz. 44 Jahre Fröhlich sein und Singen – 1. Abschiedstournee, das ist das Motto des Liedkabaretts MTS. Am Sonnabend kommen Thomas Schmitt und Frank Sültemeyer ins Kesselhauslager nach Singwitz. Freunde des burlesken Bänkelgesangs kommen hier voll auf ihre Kosten. Der Einlass startet 20 Uhr, Beginn ist 21 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 15 Euro und an der Abendkasse 17 Euro.

Abriss Ski im East Bischofswerda. Am Sonnabend geht es im Eastclub extrem heiß zur Sache. Hier wird der „Aprés Ski“ zum „Abriss Ski”. Beim Tanzen zu den besten Schlager- und Partyhits wird der ganze Alpen-Wahnsinn auf den Siedepunkt gebracht. Ob tanzen, chillen oder Glühwein schlürfen, der Spaß steht im Vordergrund. Los geht’s 22Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 5 Euro.