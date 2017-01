Von Oratorium bis Hausmusik Ein volles Programm gibt es im Kirchenmusikjahr in der Nicolaikirche. Es ging schon mal gut los.

In den Sommermonaten verlegt der Posaunenchor der evangelischen Kirchgemeinde seine Proben auf den Turm der Nicolaikirche. Auch in diesem Jahr wird es diese Art der Freiluftkonzerte geben. © Archiv/Christian Juppe

Bei einem Orgelkonzert am Neujahrstag gab Kantor Markus Häntzschel einen Ausblick auf das neue Kirchenmusikjahr. „Wir haben wieder wunderbare Konzerte geplant“, sagte er in der gut besuchten Nicolaikirche. Schon am 4. Februar gibt es den ersten Höhepunkt. Häntzschel holt den Mädchen- und Frauenchor der Stadt Leipzig nach Döbeln. „Ich bin eher ein Freund von Männerchören, aber als ich diesen Chor hörte, war ich vollkommen überzeugt. Das wird ein Augen- und Ohrenschmaus“.

Für die Jacobikirche schafft die Kirchgemeinde einen gebrauchten Konzertflügel an. Dieser wird schon am 11. März für einen Hausmusiknachmittag genutzt. Dazu sind alle Musikfreunde eingeladen, den Nachmittag mit zu gestalten. „Es wird ein Konzert für die Gemeinde aus der Gemeinde“, sagt der Kantor. Jeder, der sich beteiligen möchte, kann sich melden.

Im März ist noch ein Konzert mit Barockmusik mit Anklang an die Passionszeit vorgesehen. Im Mai folgt ein Konzert mit dem Mittelsächsischen Kultursommer und im Juni beginnt bereits der Orgelsommer. Er wird mit einem Konzert für Kinder eröffnet. Ein weiteres Konzert gibt es für Orgel und Trompete, bei dem der Musiker Alexander Pfeifer, der schon im Weihnachtsoratorium zu hören war, zu Gast ist. Zur Orgelnacht am 19. August werden zwei Organisten die Orgel zum vollen Klang bringen.

Beim Festgottesdienst zum Reformationsjubiläum will Kantor Häntzschel Lieder aus der Luther-Zeit mit neuen Melodien und alte Lieder mit neuen Texten zur Aufführung bringen. Für 12. November ist die Aufführung des Oratoriums „Paulus“ geplant. Beim Adventskonzert ist der A-cappella-Kammerchor Freiberg zu Gast.

Am wöchentlichen Turmblasen und der „offenen Kirchentür“ werde im Sommer festgehalten, sagte Häntzschel. Das komplette Jahresprogramm gibt es im Februar in gedruckter Form und demnächst schon im Internet.

Bei der Programmauswahl hat Häntzschel ein glückliches Händchen. Im dritten Jahr seiner Tätigkeit in Döbeln sagte der Kantor: „Es sind auch für mich sehr fruchtbare Jahre gewesen mit der Aufführung einiger großer Werke. Ich bin daran persönlich gewachsen und schätze die Menschen, mit denen ich musiziere. Wir haben sehr viel Freude und ein schönes Miteinander.“

Davon profitierten auch die Freunde der Kirchenmusik. Kantor Markus Häntzschel hatte für das Orgelkonzert zum neuen Jahr heitere, triumphale und besinnliche Musik ausgewählt. Im Programm waren Johann Sebastian Bach und weitere bekannte und weniger bekannte Komponisten. Dabei ist ein besonderes Werk wiederentdeckt worden: die Sonate für Orgel Nr. 1 von Camillo Schumann (1872-1946). Obwohl er in der Sächsischen Schweiz geboren wurde, werden seine Werke wenig gespielt, erklärt Hagen Kunze, der Vorsitzende des Fördervereins.

