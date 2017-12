Von Nikolaus bis Santa Claus Erdmute Frank hat eine enorme Sammlung an Nikoläusen und Weihnachtsmännern – und vor allem viel Humor.

Erdmute Frank kennt viele Geschichten zu den rund 150 Figuren Weihnachtsmann- und Nikolausfiguren. Die Sammlung hat ihr Mann Albert Frank angelegt, der 2008 verstorben ist. Bis 21. Januar sind die Stücke aus aller Welt nun noch zu sehen. © Matthias Weber

Ist das jetzt ein Weihnachtsmann oder eher ein Nikolaus? Erdmute Frank muss lachen. „Ich nenne sie einfach alle Santa – von Santa Claus“, sagt die Herrnhuter Gästepfarrerin. Und irgendwie passt das auch am besten. Schließlich sind auch illustre Zeitgenossen in der Sammlung: mit Surfbrett, im Heißluftballon oder in der Hängematte. Die Sammlung von Weihnachtsmännern und Nikoläusen hat einst ihr Mann Albert Frank begonnen. Und der stammte aus Amerika, wo Santa Claus ohnehin wohl der gängigste Oberbegriff für all dieser Figuren ist.

Inzwischen ist der weihnachtliche Familienfundus auf etwa 150 Stück angewachsen. Und die werden jedes Jahr zur Adventszeit von Erdmute Frank und ihrer 14-jährigen Tochter aus ihren Kisten geholt und in der Wohnung verteilt: Sie stehen in Regalen, in Vitrinen und auf Fenstersimsen, hängen an extra eingeschlagenen Nägeln an Holzbalken. Nur in diesem Jahr ist es seltsam leer bei den Franks, denn die Santas logieren in einer extra Ausstellung im Heimatmuseum Herrnhut. „Wenn ich sie besuchen will, gehe ich eben ins Museum“, sagt Frau Frank verschmitzt. Weit hat sie es zum Glück nicht.

Denn die Figuren gehören inzwischen zum Leben von Mutter und Tochter dazu. Sie aufzubauen und zu betrachten, verbindet beide auf besondere Weise mit Albert Frank, der 2008 im Alter von 63 Jahren verstorben ist. „An manchen Figuren hängen natürlich besondere Erinnerungen und für unsere Tochter ist es der Link zu ihrem Vater“, sagt die heute 54-Jährige. Gern erinnert sie sich daran, wie ihre damals Zweijährige schon mit Begeisterung einen großen Karton mit einer Figur durch die Gegend trug. Noch heute, so sagt Erdmute Frank, würde sie sich durchaus einen Nikolaus kaufen – wenn es denn ein wirklich besonderes Exemplar wäre. Unbedingt erweitern wolle sie die Sammlung nicht.

Zum Nikolaus oder gar zum Weihnachtsmann hatte die Herrnhuter Pfarrerin in ihrer Kindheit selbst keinen besonderen Bezug. „Natürlich kannte ich die Geschichte vom richtigen Nikolaus, dem Bischof. Aber der Weihnachtsmann oder das Christkind spielten für uns als Figuren keine besondere Rolle“, erinnert sie sich. Das änderte sich ab 2000, als sie zum Studium nach Amerika ging. „Das war für mich eine große Chance“, erzählt die Frau, die von 1988 bis 2000 als Erzieherin und Gemeindepädagogin bei der Brüdergemeine gearbeitet hat. Bei ihrem theologischen Studium in Bethlehem (Pennsylvania) traf sie auch Albert Frank wieder, den sie schon kurz kennengelernt hatte. Aus den ein bis zwei Studienjahren wurden insgesamt sieben. Erst 2007 kehrte sie dann nach Deutschland, genauer gesagt, nach Niesky zurück. Nun aber mit Mann und Kind und der Aussicht auf ein Vikariat. Während in den USA ihr Umfeld die Nikolausbegeisterung der Franks kannte, war das in Deutschland für ihre Gäste durchaus eine neue Entdeckung.

Warum es ihrem Mann nun gerade diese bärtigen Männer in Mänteln und Zipfelmützen angetan hatten, kann Erdmute Frank nicht wirklich erklären. „Er war ein Weihnachtsmensch“, beschreibt sie. Am 5. Dezember geboren – am Vorabend zu Nikolaus – und am Heiligabend getauft, hatte er ein Faible für diese Zeit. „Er strahlte auch äußerlich Behaglichkeit aus“, sagt seine Frau. Und so passte alles zusammen.

Was in die Sammlung passt, unterliegt ohnehin keinen strengen Kriterien. Eine kräftige Prise Humor, Ironie oder auch Überraschung dürfen ruhig dabei sein. So wie der Santa auf dem Surfbrett oder der Weihnachtsmann, der die Krippe mit dem Jesus-Kind trägt – zwei Welten treffen sich. Auch Weihnachtsmann und Weihnachtsfrau, die sich küssen, sind dabei. Der kleinste Santa ist übrigens auf einem Wachtelei zu sehen. Der größte misst rund einen Meter. Ausgefallen ist auch die Wanduhr, die zu jeder Stunde ein Weihnachtslied singt – ein amerikanisches natürlich.

Dass Erdmute Frank und ihre Tochter dieses Jahr auf ihre Weihnachtsgesellschaft verzichten müssen, können sie verschmerzen, sagen sie. Schließlich fahren sie nach Amerika, zur Familie von Albert Frank. Auch da werden sie sicherlich auf die Santas zu Hause zu sprechen kommen.

