Von München zurück in die 80-Seelengemeinde Familie Gruner macht aus einem leerstehenden Landgasthof im Boxberger Ortsteil Rauden eine Pension. Der kleine Konsum darf im Haus bleiben.

Isabelle und Julian Gruner vor ihrem Landhaus im Boxberger Ortsteil Rauden an der Milkler Straße. Beide wollen sich hier mit ihren Kindern ihr neues Leben aufbauen. © Jens Trenkler

Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Davon können Isabelle und Julian Gruner viele Geschichten erzählen. Es sind nämlich einige, im Nachhinein glückliche Zufälle, die sie zu den stolzen Besitzern des ehemaligen Landgasthofes im Boxberger Ortsteil Rauden gemacht haben. Noch können sie ihr Glück gar nicht richtig fassen: „Wir freuen uns riesig, dass alles geklappt hat“, sagt die 31-Jährige Hausbesitzerin in der 80-Seelengemeinde Rauden unweit von Uhyst. Immerhin ist das junge Paar, wie sie der SZ verraten, schon seit einigen Jahren um die ehemalige Fisch- und Wildgaststätte herumgeschlichen, hat sich bei Besuchen in der Heimat immer wieder überlegt, wie es wohl sein würde, das Objekt einfach zu kaufen. „Unsere Freunde in München haben das für verrückt gehalten“, erzählt Isabelle Gruner, „dabei war es für uns völlig klar, dass wir das machen.“

Die junge Frau ist nämlich 200 Meter entfernt von ihrem neuen Grundstück aufgewachsen, kennt in der Gegend jede Straße und jeden Schleichweg. Julian Gruner wiederum stammt aus Uhyst, ist vor knapp 14 Jahren „rüber gegangen, um eine Lehre zu machen und zu arbeiten.“ Aus der ehemaligen Gaststätte in Rauden ist in den vergangenen Wochen eine Pension mit fünf Zimmern geworden. „Wir arbeiten noch fleißig an dem Innenausbau unserer eigenen Wohnung im Haus“, erzählt Julian Gruner. Er selbst ist gelernter Koch, bietet vom neuen Landhaus einen Catering-Service an. „Bei uns können sich Leute einmieten, um ihre Feiern auszurichten“, erklärt Isabelle Gruner die Geschäftsidee. Und die ist bereits angelaufen. Erste Feiern haben bereits stattgefunden. „Im Oktober liefere ich jedes Wochenende Essen aus“, erzählt Julian Gruner. Mundpropaganda und das Internet machen es möglich.

Beide Eheleute haben sich seinerzeit unabhängig voneinander entschieden, die Lausitz zu verlassen, um einen Beruf zu erlernen. Damals, so erzählen sie, sei es in den hiesigen Unternehmen nicht üblich gewesen, dass Lehrlinge übernommen werden. Da sei der Schritt nach Westdeutschland nötig geworden. Auch wegen des besseren Gehaltes. „Wir haben uns damals zwar gekannt, waren aber nicht zusammen“, verrät Julian Gruner. Ihn hatte es für seine Kochlehre nach Stuttgart verschlagen, während seine heutige Ehefrau in München ihre Ausbildung zur Bürokauffrau und späteren Handelsfachwirtin startete. Der Zufall wollte es, dass sich beide in München wieder über den Weg laufen. „Es waren viele Uhyster damals in München und so haben wir uns auf einer Feier wiedergetroffen“, erinnert sich Julian Gruner. Bei der Hochzeit seines Bruders – er heiratete Isabelles Cousine – funkte es dann endgültig zwischen den beiden. „Und sechs Jahre später haben wir geheiratet“, sagt Isabelle Gruner.

Inzwischen gehören zu der jungen Familie die vierjährige Mona und der neun Monate alte Matz. „Uns war es wichtig, dass unsere Kinder auf dem Land aufwachsen und im Wald spielen können“, beschreibt die junge Mutter das Anliegen der Eltern. Großstadt – die bayrische Millionenstadt – sei da nicht der richtige Ort gewesen. „Wir hatten zwar einen super Job, wurden gut bezahlt und hatten eine schöne Wohnung, aber die Lebenshaltungskosten sind enorm“, erzählt die junge Frau weiter. Neben Kitagebühren sind es vor allem die Mietkosten, die gehörig ins Kontor der Familienkasse geschlagen hätten. „Wir sind in München erwachsen geworden, haben dort viele Freunde“, erklärt Julian Gruner, „aber nun ist es Zeit, sich eine Existenz aufzubauen.“ Dass sie sich dafür ihre Heimat ausgesucht haben, freut vor allem die Eltern und Großeltern, aber auch viele Einheimische und Freunde vor Ort.

Ohnehin haben die Gruners durchweg positive Reaktionen für ihre Rückkehr bekommen. „Oft halten Fahrradfahrer an und fragen, was wir hier vorhaben“, so Isabelle Gruner. Auch wenn es nun keine Gaststätte mehr im klassischen Sinne ist, soll sich dennoch für die Einheimischen kaum etwas ändern. Gerade der kleine Konsum im Dorf, der sich ebenfalls im neuen Landhaus der Gruners befindet, ist der ganze Stolz der kleinen Gemeinde. Die 73-jährige Hannelore Mentele betreibt diesen mit Leib und Seele. „Wir hoffen, dass sie den Laden noch so lange geöffnet hat“, sagt Isabelle Gruner. Schließlich ist es ja auch nicht schlecht, jeden Morgen frische Brötchen ins Haus geliefert zu bekommen.

Übrigens: Am Buß- und Bettag, dem 22. November, lädt Familie Gruner alle Interessenten ab 14 Uhr in ihr Landhaus zu einem Tag der offenen Tür ein. „Dann kann sich jeder ansehen, was wir aus dem Haus gemacht haben“, sagt Julian Gruner.

