Von Mannsbildern und Ahnenmüttern

Die Mitarbeiter des Museums der Westlausitz, unter ihnen auch Volontärin Sabine Kuhlmann und FÖJler Felix Otto, freuen sich auf die neue Sonderausstellung „Höhlen, Mythen, Löwenmensch – Die Kunst der Steinzeit", welche am 17. Juni ihre Tore öffnet und bis Februar 2018 zu sehen sein wird.

Künstlerin Ruth Hecker baut die neue Sonderausstellung eiszeitlicher Kunst im Elementarium mit auf, denn die meisten Exponate stammen von ihr. Sie ist Natur- und Wildnispädagogin sowie Urgeschichtlerin mit dem Schwerpunkt altsteinzeitliche Kunst und Techniken.

Höhlenmalereien und kleine Figuren sind die ältesten bekannten Kunstwerke. Sie stammen aus dem letzten Abschnitt der Altsteinzeit. Faszinierend sind sie anzusehen. Und bergen so manches Rätsel, das bis heute nicht gelöst ist. Ab 17. Juni kann man sich dem Thema in Kamenz intensiv nähern. Dann öffnet die neue Sonderausstellung „Höhlen, Mythen, Löwenmensch – Die Kunst der Steinzeit“. Künstlerin Ruth Hecker ist vor Tagen extra dafür angereist. Aus dem westlichen Taunus – zum ersten Mal in die Oberlausitz. Überall auf der Welt war sie schon. Vor allem dort, wo es eiszeitliche Höhlen zu bestaunen gibt.

Das sind mittlerweile nur noch wenige. In die meisten dürfen Besucher gar nicht mehr hinein. Ob in Russland oder Frankreich – die entdeckten Höhlengemälde müssen für die Nachwelt gesichert werden. Früher – noch in den 20er, 30er Jahren – war das einfacher. Da spazierten Hunderte am Tag ungeniert und ohne Absperrung durch die großen Höhlen von Altamira, Pech Merle oder Lascaux. Die eiszeitliche Kunst der Höhlenmenschen litt darunter. „Am besten sind immer noch die Kunstwerke erhalten, deren Höhlen kaum oder selten von Menschen betreten wurden. Allein in unserem Atem sind unzählige Bakterien, die die Farben nach und nach zerstören“, weiß Ruth Hecker. Die Künstlerin benutzt für ihre Werke die gleichen organischen Farben, wie schon die Menschen vor Zehntausenden Jahren. Holzkohle für Schwarz und Ockerfarben für Braun und Rot-Töne. Das sind Erdfarben, die man zerrieb. Sie wurden mit Wasser vermischt und konnten so auf die Fläche aufgetragen werden. Mangan wie damals meidet die Künstlerin hingegen. „Dieses ist hochgiftig, das wissen wir heutzutage. Ob die Höhlenmaler dies damals bemerkten, ist nicht klar. Aber es würde darauf hindeuten, dass vielleicht viele der wunderschönen Bilder in Trance oder im Rausch entstanden“, sagt Ruth Hecker. Gemalt wurde mit dem Finger oder eventuell auch mit Pinseln aus Zweigen oder Fellbüscheln. Manchmal nahm man die Farbe sogar in den Mund und versprühte sie mithilfe eines Blasrohres. So entstanden viele Handabdrücke, die man auch in den Höhlen gefunden hat.

Vieles kann nur erahnt werden

Die ältesten Höhlenmalereien sind übrigens etwa 30 000 Jahre alt, die ältesten entdeckten Schnitzereien 38 000 Jahre. Offenbar waren es Menschen der Art Homo sapiens, die da am Werk waren. Wer sie waren, was sie mit ihrer Kunst bewegen wollten oder was sie fühlten – darüber weiß man immer noch wenig. „Viele Zusammenhänge können wir bis heute nur erahnen, uns zusammenreimen“, so Ruth Hecker. Und gerade darin liegt die Faszination des Ganzen. Das findet übrigens nicht nur die Künstlerin selbst, die sich seit Längerem mit der Höhlenmalerei beschäftigt und davon detailgetreue Nachbildungen herstellt. Auch Museumschefin Friederike Koch-Heinrichs war sehr von der Ausstellung angetan, als sie diese vor längerem im bayrischen Wald entdeckte.

Dort war die Wander-Exposition gestartet. Vor Kurzem konnte man sie noch im Hunsrück bewundern. Nun ist sie bis zum 25. Februar 2018 in der Lessingstadt zu sehen. Bilder von Hirschen, Pferden, Stieren und Nashörnern werden darin lebendig. Zeigen die kleinen Frauenstatuetten unsere Ahnenmütter? Tiermänner und fantastische Wesen geben Spekulationen Raum. Die Darstellung von Phallussen ist nicht selten. Frauenköpfe wurden mit Tüchern verbunden. Was bedeutet dies? Die geheimnisvolle Bilderwelt der Steinzeit wird sicher viele Besucher anziehen.

Kleine Höhle wartet

Auch Kindern ist das Thema dabei wunderbar vermittelbar. Wieder gibt es viele Stationen zum Mitmachen und Ausprobieren. Eine nachgestaltete, kleine Höhle wartet. Weil es da früher dunkel war, wurde Licht benötigt. Die Menschen benutzten ein mit Fett gefülltes Gefäß, in das ein Docht aus Tierdarm gehängt wurde. Die Museumsmitarbeiter bauen sie mit den jungen Museumsbesuchern nach, die sich auch an einer extra gestalteten Wand im Garten auslassen können. Besondere pädagogische Angebote warten wieder, ein Aktionstag für die Familie am 8. Oktober, Sondervorträge mit Fachleuten und Steinzeit-Kinder-Geburtstage kann man hier feiern. Ab Sonnabend ist die Exposition zu sehen.

