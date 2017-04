Von Luthers Gnadenverständnis Einen Vortrag mit Kunstgespräch gibt es am 3. Mai mit Pfarrer i. R. Manfred Dietrich in der Klosterkirche St. Annen in Kamenz.

Pfarrer i. R. Manfred Dietrich aus Schwepnitz beleuchtet am Mittwoch die Rechtfertigungslehre und Luthers neues Gnadenverständnis. © Archivfoto: Anne Hasselbach

Zu Ehren des Reformationsjubiläums rückt das Kamenzer Bildpaar „Gesetz und Gnade“ von Wolfgang Krodel d. Ä. (1542) erstmals in den Mittelpunkt einer Sonderausstellung, wird in seiner Einzigartigkeit erfahrbar und mit zahlreichen kostbaren Leihgaben aus Bautzen, Dresden, Görlitz und Zittau – darunter Werke von Albrecht Dürer und Lucas Cranach d. Ä. – in Zusammenhang gebracht. Die Schau findet zugleich in der Klosterkirche und in der angrenzenden Galerie des gläsernen Pavillons der Kamenz-Info statt.

Ein Vortrag von Pfarrer i. R. Manfred Dietrich aus Schwepnitz beleuchtet am Mittwoch, dem 3. Mai die Rechtfertigungslehre und Luthers neues Gnadenverständnis. Es stehen Fragen im Mittelpunkt, wie sich die Interpretation Luthers von der klassischen Gnaden-Lehre abhob und welche Aktualität sie in der heutigen, säkularen Welt noch hat beziehungsweise haben kann. Alle Interessierten und Freunde der Städtischen Sammlungen sind eingeladen, sich auf die Inhalte der Reformation einzulassen, sie zu entdecken und gemeinsam zu diskutieren. Ebenfalls im Rahmenprogramm zu den beiden Ausstellungen der Städtischen Sammlungen, die sich dem Reformationsjubiläum widmen, gastiert der Seniorenchor der Singakademie Dresden am 24. Mai mit Vokalmusik der Reformationszeit. Beginn ist 19 Uhr. (SZ)

Der Eintritt am 3. Mai beträgt 3 € bzw. 1,50 € für Ermäßigungsberechtigte.

