Von Luther-Ausstellung begeistert Radeberger Schüler schlüpfen in die Gewänder des Reformators und seiner Frau. Eine besondere Schau macht es möglich.

Am Schreibtisch wie zu Luthers Zeiten: Die Mädchen und Jungen der Redaktion „Coole Schule“ der Radeberger Grundschule Süd besuchten die Schau „Mensch Martin – Hut ab“ in Ottendorf. © Vanessa Lutze

Was hat Martin Luther mit der Reformation zu tun? Wie wurde damals vor 500 Jahren geschrieben und gespielt? Was gab es bei Familie Luther zu essen und wer nahm alles am Tisch Platz? Diese und andere Fragen beschäftigte jetzt die Redaktion „Coole Schule“ der Grundschule Süd in Radeberg bei der Recherche für die neue Ausgabe ihrer Schülerzeitung. Luther hatte bekanntlich im Jahre 1517 seine Thesen an die Wittenberger Kirche geschlagen. „Als Thema hatten sich die Mädchen und Jungen das Thema Reformation vorgenommen und dabei besonders das Leben von Martin Luther“, teilte Jacqueline Hanitsch von der Redaktion mit. Schon im Vorfeld fanden sie sehr viel über das Leben und Wirken Luthers heraus. Den Höhepunkt der Erkundungen erlebten sie jedoch vor einigen Tagen, als sie sich nach Ottendorf-Okrilla ins Kirchgemeindehaus auf den Weg machten und die Leisniger Wanderausstellung über Martin Luther besuchten. Es wurde ein spannender Nachmittag. An acht verschiedenen Stationen konnten die Kinder ihr bisheriges Wissen anwenden, aber auch viel Neues erfahren. Sie betrachteten verschiedene Lutherbibeln, spielten alte Spiele, puzzelten die Wartburg und hörten, wie Martin Luther auf diese entführt wurde. „Besonders interessant waren die Gewänder der Adligen, Ratsherren, Bürger und Bauern, die wir anziehen durften. Jada und Linus trugen sogar die Hochzeitsgewänder von Katharina von Bora und Martin Luther“, sagt Jacqueline Hanitsch.

Diese interaktive Ausstellung hat den Kindern dermaßen gefallen, dass sie die Schau gern allen, an deutscher Geschichte interessierten Menschen weiterempfehlen möchten. (SZ)

Die Ausstellung ist bis zum 31. Januar in Ottendorf-Okrilla zu sehen. Am Wochenende kann man sie mit der Familie, so am Sonnabend von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr, im Gemeindezentrum besuchen.

zur Startseite