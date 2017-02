Von Livemusik bis Schlössertour Die Schloßpark-Gesellschaft lädt 2017 wieder zu ihren bekannten Veranstaltungen ein. Auch neue Angebote sind dabei.

In und um das Schloss Hermsdorf lädt die Schloßpark-Gesellschaft 2017 wieder zu einigen Veranstaltungen ein. © Archivfoto: Willem Darrelman

Das kulturelle Leben um das Hermsdorfer Schloss bereichern. Dieser Aufgabe stellt sich seit einigen Jahren die Schloßpark-Gesellschaft. Zu jeder Jahreszeit, ob kalt oder warm, ob stürmisch oder regnerisch, laden die Mitglieder deshalb zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen ein. Und ihr Engagement lohnt sich! Im vergangenen Jahr konnten die Ehrenamtlichen um den Vereinsvorsitzenden Frank Holata immerhin 3 700 Gäste begrüßen. Und auch in das Jahr 2017 ist die Schloßpark-Gesellschaft erfolgreich gestartet. Denn beim traditionellen Winterfeuer an der Parkquelle konnten sich die Ehrenamtlichen trotz eisiger Temperaturen über 150 Besucher sowie 70 Liter verkauften Glühwein und über 140 verspeiste Bratwürste freuen.

Und auch für die kommenden zehn Monate stehen die Angebote in und um das Hermsdorfer Schloss fest. So bereiten die Vereinsmitglieder bereits gemeinsam mit Vertretern aus der Gemeinde Wachau und der Stadt Radeberg die diesjährige Schlössertour vor, die im Rahmen des Tages des offenen Denkmals im September bereits zum elften Mal im Rödertal stattfindet. „Das diesjährige Motto lautet ‚Macht und Pracht‘“, verrät Frank Holata.

Zusätzlich warten auf alle Gäste des Hermsdorfer Schlosses auch wieder altbewährte Veranstaltungen. So wird auch in diesem Jahr zum Karfreitag der Trompeter Joachim Schäfer in dem historischen Gemäuer ein Konzert geben. Zudem laden die Ehrenamtlichen traditionell zum gemeinsamen Putzen im Park ein, veranstalten mehrere Konzerte im Freien oder im Barocksaal und organisieren im Dezember wieder einen kleinen Weihnachtsmarkt. Doch auch Neuigkeiten warten auf die Besucher des Schlosses. So bietet die Schloßpark-Gesellschaft am 1. April eine Weinverkostung an. „Die letzte fand im Jahr 2006 statt, als Sachsens Weinkönigin aus Hermsdorf kam“, berichtet Frank Holata. Nun sei es wieder an der Zeit, eine solche Veranstaltung anzubieten. Dafür haben die Ehrenamtlichen auch einen Wein-Experten nach Hermsdorf eingeladen.

Grundsätzlich wollen sich die Vereinsmitglieder im kommenden Jahr mehr auf den Schlosspark konzentrieren. So soll beispielsweise beim Tag der Parks und Gärten (28. Mai) das Schloss komplett geschlossen bleiben. Die Angebote an diesem Tag beschäftigen sich also größtenteils mit der vorhandenen Natur. „Es gibt Führungen zu den Bäumen im Schlosspark oder zu den vor Ort wachsenden Kräutern“, berichtet Frank Holata.

Besonders dankbar zeigt sich der Vereinsvorsitzende gegenüber all den fleißigen Helfern, die ihn und seine Vereinskollegen in der täglichen Arbeit unterstützen. Denn für viele Veranstaltungen ist die Schloßpark-Gesellschaft auf Unterstützung angewiesen, sei es, zum Bier ausschenken, Kuchenbacken, zum Grillen der Bratwurst oder dem Kontrollieren der Tickets. Ohne diese Hilfe könnte der Verein seine selbstgestellte Aufgabe, das kulturelle Leben um das Schloss zu bereichern, gar nicht stemmen. Doch genau dieses Ziel verfolgen sie weiterhin und laden deswegen am 24. Februar zu einer Lesung in die beheizte Eingangshalle des Schlosses ein. Zu Gast ist Peter Brunnert, der aus seinem Buch „Fisch sucht Fels“ liest. Beginn ist 19 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro.

Weitere Informationen zur Schloßpark-Gesellschaft und allen Veranstaltungen finden Sie im Internet unter www.schlosspark-gesellschaft.de

