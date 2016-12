Von Leipzig nach Rietschen Daniel Volkmer ist neuer Kantor in den Gemeinden am Weißen Schöps. Am Sonntag feiert er Einstand. Und singt selber Solo.

Daniel Volkmer ist der neue Kantor in Rietschen und Daubitz. Als Chorleiter und Solist begrüßt er seine neuen Gemeinden am Sonntag bei dem Adventskonzert unter dem Motto „Und die Engel fröhlich singen“. © André Schulze

Als die Rietschenerin Anita Szonn im März als Kantorin in den Ruhestand gegangen ist, konnten sich viele nicht vorstellen, wie es weitergeht. Einige Monate ist die Stelle von Regionalkantor Martin Baldenius ausgefüllt worden. Aber seit Oktober hat der Pfarrsprengel am Weißen Schöps einen neuen Kantor. Daniel Volkmer ist für seine Stelle von Leipzig in die Region gezogen. Im Sprengel ist er vor allem für den Chor zuständig, in dem die beiden Chöre von Rietschen und Daubitz aufgegangen sind. Am Sonntag feiert er seinen Einstand mit einem Adventskonzert in der Rietschener Kirche. Unter dem Motto „Und die Engel freudig singen“ wird Adventsmusik erklingen – auch zum Mitsingen.

„Viele meiner Freunde haben sich gewundert, als ich von der Großstadt aufs Land gezogen bin“, erzählt der junge Mann. Der gebürtige Havelberger weiß genau, was ihn erwartet. Er hat Erfahrung darin, Dorfchöre zu leiten. In seiner Heimat hat er bereits zwei übernommen. Die Lausitz hat ihm auf Anhieb gefallen. „Hier gibt es schöne Dörfer und Landschaft“, begründet er seine Entscheidung, hierherzukommen. Und auch die Kirche in Rietschen mit ihrer hundertjährigen Orgel hat den 28-Jährigen sofort begeistert.

Seine halbe Stelle ist zur Hälfte für die Arbeit in Rietschen und in Daubitz aufgeteilt. An erster Stelle stehen für ihn die 25 Sängerinnen und Sänger des gemeinsamen Chores. „Wir haben einen guten Chorklang“, urteilt Daniel Volkmer. „Viele gute, junge Stimmen.“ Aber nicht nur als Chorleiter wird er zur Kirchenmusik in Rietschen und Daubitz beitragen. Seit er 16 Jahre alt ist, spielt er Orgel und wird damit die Gottesdienste mitgestalten. Als Solo-Tenor steht er ebenso zu Verfügung. Bei dem Konzert am Sonntag singt er zum Beispiel zwei Arien von Bach.

Außerdem treten bei dem Adventskonzert die Schlesischen Schwälbchen unter Leitung von Wolfgang Frister auf. Zu dem Männerchor wie auch zum Kirchenchor gehört der Landtagsabgeordnete Lothar Bienst. Er spielt ebenso im Posaunenchor mit. Auch dieser bündelt seine Kraft aus den früheren Ensembles aus Daubitz und Rietschen. Nieskyer spielen hier gleichfalls mit: Der Posaunenchor Kosel hat sich der Gruppe unter der Leitung von Bernd-Johannes Alter ebenfalls angeschlossen.

Zu seinem Studium in Kirchenmusik in Halberstadt und Gesang in Leipzig hat Daniel Volkmer noch Germanistik studiert. Er ist also vielseitig ausgebildet. Und weil er anderthalb Jahre in der Presseabteilung der Universität Leipzig gearbeitet hat, ist er für die organisatorischen Aufgaben eines Kantors gewappnet. Seine erste Aufgabe ist gewesen, als Öffentlichkeitsarbeit Plakate und Pressetexte für das Adventskonzert und das Krippenspiel zu verfassen.

Denn seine Vorgängerin Anita Szonn verrät: „Wenn man einen Chor leitet, sind dabei 80 Prozent Organisation. Und man muss die Leute zusammenhalten.“ Nun muss sie nicht mehr den Hut aufhaben und kann sich als Bläserin und Sängerin ganz dem musikalischen Teil der Chorarbeit widmen. „Es ist mir eine Freude, dass jetzt so ein junger Mensch neue Akzente setzt“, sagt Anita Szonn.

Ideen für neue Akzente hat Daniel Volkmer genug. Die Krippenspiele mit Kindern aus Rietschen und Daubitz sind die nächsten Projekte. Beide Gruppen werden ein modernes Stück mit dem Titel „Das Fest der Liebe“ aufführen. In Daubitz wird es am vierten Advent gezeigt; in Rietschen sorgt es am Heiligabend im Gottesdienst für Weihnachtsstimmung. Mit dem Pfarrerspaar Deckstrom und dem Kirchenrat gemeinsam möchte er die Gemeinde mit jungem Schwung bereichern. „Hier ist viel Kraft und Begeisterung zu spüren“, sagt er.

So hat Daniel Volkmer Pläne, einen Kinderchor ins Leben zu rufen. Kinder aus Christenlehre und die Konfirmanden hat er schon für das Krippenspiel begeistert. Mit den Kindertagesstätten möchte er für die musikalische Früherziehung zusammenarbeiten. „Die Kinder sollen beim Singen Freude an der Musik erleben“, ist er überzeugt, „dabei lernen sie auch richtiges Sprechen.“ Aber auch für die Erwachsenen wird es etwas Neues geben. Zu Ostern plant er mit seinem Chor Passionsmusik.

