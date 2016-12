Von Kunst und Knöpfen Der Rietschel-Kulturring hat über 40 Veranstaltungen und Ausstellungen geplant – vom Forellenquintett bis zu Luther.

Skulptur en des Bremer Bildhauers Markus Keuler gab es im Sommer 2016 in der ostsächsischen Kunsthallezu sehen. © Matthias Schumann

Auf die kommenden Begegnungen im Jahr 2017 freuen sich die Mitglieder des Ernst-Rietschel-Kulturringes schon jetzt. Die werden nicht zu knapp sein. Das neue Veranstaltungsprogramm gibt allen Anlass zu dieser Prognose. In kräftigem Rot sowie Schwarz und Weiß werben die markanten Kulturring-Flyer diesmal um Aufmerksamkeit dafür. Und die haben sie auch mehr als verdient: 42 Veranstaltungen und Ausstellungen plant der Verein!

„Das Konzertjahr im Kultursaal der Helios Schlossklinik ist geprägt von der engen Zusammenarbeit mit der Deutschen Chopingesellschaft in Leipzig und hervorragenden Musikern Dresdner Orchester“, sagt Sabine Schubert, die Vorstandsvorsitzende des Vereins. Beides hat schon eine Tradition. Es beginnt am 15. Januar mit einem Klavierquintett unter Leitung von Jörg Faßmann, Konzertmeister der Staatskapelle Dresden. Im März zum Beispiel wird das Forellenquintett gespielt und im Mai führt eine musikalische Reise durch die Lausitz.

Die Vortragsreihe schließt zunächst an den begonnenen Zyklus von Heinz Kilz in seiner Aquarellausstellung im Kultursaal der Helios Klinik Schloss Pulsnitz zu den Vögeln der Heimat mit Star und Rotmilan, die am Jahresanfang im Zentrum von Vorträgen stehen.

Und wie könnte es im Jahr des Reformationsjubiläums anders sein. Martin Luther wird ein Schwerpunkt bei den Vorträgen im September und Oktober sein. Da geht es unter anderem um die Reformation und umstrittene Bilder. Die Vorträge begeben sich aber auch auf die Spuren von Indianern oder eines Puppenspielers.

Anspruchsvolle Ausstellungen

Besonders anspruchsvoll und intensiv ist die Planung für das Ausstellungsjahr 2017. Hier setzt der Verein auf die Vernetzung mit den Kunstvereinen der Oberlausitz und der Stiftung für Kunst und Kultur in der Oberlausitz. Die im vergangenen Jahr begonnene Praxis mit der gleichzeitigen Eröffnung von drei Ausstellungen an einem Sonnabendnachmittag habe sich bewährt und wird fortgesetzt, schätzt der Verein ein. Gezeigt werden Arbeiten von Künstlern der Kulturräume Leipzig und Chemnitz, Plastiken von Prof. Helmut Heinze zum 85. Geburtstag, Holzschnitte des Puppenspielers und Malers Gottfried Reinhardt, Aquarelle der in Pulsnitz aufgewachsenen Porzellanmalerin Cornelia Faulwasser, Arbeiten des in Ohorn lebenden Bildhauers Jürgen Cominotto zum 65. Geburtstag, Holzschnitte von Sibylle Leifer und unter dem Titel „Kunst und Knöpfe“ ganz besondere Objekte des in Neusalza-Spremberg lebenden Künstlers und Sammlers Michael Voigt. Die Naturfotografen Gernot Engler, Günter Fünfstück und Dirk Synatzschke runden das Programm mit ihren wunderbaren Naturaufnahmen und einer Vortragsreihe über den Jahreswechsel ins Jahr 2018 ab. Der erste Ausstellungszyklus beginnt am 22. April.

Sabine Schubert: „Ermöglicht wird diese anspruchsvolle Kulturarbeit durch die Förderung des Kulturraumes Oberlausitz-Niederschlesien, des Landratsamtes in Bautzen, der Stadt Pulsnitz.“ Nicht zu vergessen die gute Zusammenarbeit mit den Helios Kliniken in Pulsnitz. (SZ)

Das Jahresprogramm liegt in der Pulsnitz-Information, an den Rezeptionen der Helios Kliniken aus oder ist im Internet nachlesbar.

