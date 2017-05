Von Kopftüchern, Männern und Stopp-Schildern Die junge Afghanin Frishta Ahmadi hat einen Job in Dresden gefunden und darf bleiben. Vieles ist anders als zu Hause.

Frishta Ahmadi arbeitet als Dolmetscher-Koordinatorin beim freien Träger Outlaw. Sie ist angekommen in Deutschland. © Sven Ellger

Stopp-Schilder stehen in Afghanistan an jeder Ecke. Ansonsten gibt es aber längst nicht so viele Verkehrsregeln wie in Deutschland. „Das ist ein bisschen anstrengend.“ Frishta Ahmadi muss schmunzeln, als sie von ihrem abenteuerlichen Weg zum Führerschein erzählt. Gerade kurvt sie durch Dresden und schwitzt über den deutschen Verkehrsregeln. Die Theorieprüfung hat sie schon bestanden. „So akkurat fährt in meiner Heimat niemand Auto. Ist man sich nicht einig, wird schon mal auf der Kreuzung ausgestiegen und lautstark gestritten“, erzählt sie.

Die 28-Jährige lebt seit drei Jahren in Dresden und hat jetzt einen Job als Koordinatorin für das Projekt „Interkulturelle Öffnung“ beim freien sozialen Träger Outlaw. 2014 kam sie nach Deutschland, besuchte zunächst einen Deutschkurs in Leipzig und studierte dann Berufliche Bildung und Personalentwicklung an der TU Dresden. Den Masterabschluss hat sie in der Tasche. In ihrer Heimat studierte sie Germanistik. Dank ihres Jobs bei Outlaw hat sie jetzt eine Aufenthaltserlaubnis für Deutschland. Jede Menge Papierkram musste erledigt werden, jetzt ist sie endlich am Ziel. Vorher übersetzte sie schon einige Zeit für verschiedene Träger. Outlaw betreut Kinder, Jugendliche und Familien und hilft ihnen in schwierigen Lebenssituationen. Bei der ambulanten, also bei der Beratung zu Hause, aber auch in den Einrichtungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden Dolmetscher gebraucht. Vor allem in Persisch und Arabisch, aber auch für Französisch, Englisch und Russisch. „Vor allem persische Dolmetscher gibt es in Dresden viel zu wenig und die, die es gibt, sind sehr teuer“, erzählt Frishta Ahmadi. Bezahlt Outlaw für einen Englisch-Dolmetscher 13 bis 15 Euro pro Stunde, kostet einer für Persisch 50 bis 60 Euro.

Die Dolmetscher müssen mehr können, als „nur“ zu übersetzen. Sie sollen auch Kulturvermittler sein. So wie Frishta Ahmadi selbst. Im Rahmen des Projektes entwickelt sie Personalkonzepte zur Förderung der interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter und koordiniert Dolmetscherdienste. Sie geht aber nebenbei auch mit in die Familien und hilft, dass ihre deutschen Kollegen die Mentalität und die Kultur der Afghanen und anderer Nationalitäten besser verstehen.

Eine Sache ist der jungen Frau dabei besonders aufgefallen: „Afghanische Männer haben es in Deutschland meist viel schwerer als ihre Frauen. Sie fühlen sich oft als Verlierer.“ Während die Frauen die neue Freiheit genießen, unbeschwert mal in ein Café gehen oder sich sogar manchmal einen neuen Partner suchen, sind die Männer frustriert über ihren „Machtverlust“ in der Beziehung, beobachtet sie.

Sie selbst ist in der Hauptstadt Kabul aufgewachsen in einem relativ modernen Haushalt. Kopftuch trägt sie, anders als in Dresden, während der Heimatbesuche aber trotzdem. Egal, ob zur Jeans, zum Rock oder Kleid. Einzige Bedingung: das Oberteil zur Jeans muss über den Gürtel hinausgehen. Anders als in Dresden besucht sie in Kabul allein mit Freundinnen kein Café oder Restaurant, wenn es schon dunkel ist, sondern nur in Begleitung von männlichen Freunden oder Brüdern. Auch dass sie studiert hat, ist für Frauen längst nicht üblich. „In Kabul sind etwa 40 Prozent der Studenten weiblich, in allen anderen Regionen Afghanistans nur etwa fünf bis zehn Prozent.“ Auch im relativ modernen Kabul beobachtet sie große Unterschiede zum Leben in Deutschland. „Bei uns werden Frauen sehr heiratsbewusst erzogen. Es wird schnell und sehr jung geheiratet.“ Wilde Ehen, also lange Beziehungen ohne Trauschein, gibt es nicht. Bis zur Hochzeit wohnen Männer und Frauen bei ihren Eltern. Eine eigene Wohnung, wie Frishta Ahmadi sie in Dresden hat, wäre in Afghanistan undenkbar. Kaum eine Frau geht nach der Heirat arbeiten, es ist normal, dass sich die Frauen um Kinder und Haushalt kümmern. „Männer sind ganz klar ein Hindernis für die Entwicklung der Frauen, auch die jungen.“ Eine Scheidung ist zwar rechtlich möglich, aber ein langer, über Jahre dauernder zäher Prozess, den die Frauen nur mit der Unterstützung ihrer Eltern überstehen. „Die meisten ziehen deshalb die Ehe durch.“ Die Stärkung der Frauenrechte liegt der jungen Frau daher besonders am Herzen. Später will sie sich in dem Bereich engagieren.

Jetzt will sie erst mal in Dresden bleiben, sie fühlt sich wohl. Mit ihren Kollegen versteht sie sich bestens und hat viele deutsche Freunde. Nur an eine Sache kann sie sich schlecht gewöhnen: das kalte deutsche Wetter. „Ich bin dadurch immer müde und trinke so viel Kaffee wie noch nie“, erzählt sie lächelnd. Dafür hat sie das deutsche Essen lieben gelernt. Nur die Gewürze fehlen ihr. Wenn die Sehnsucht zu groß wird, geht sie indisch essen und fühlt sich dabei fast wie zu Hause.

