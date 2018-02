Von Klatschern und verkehrten Welten

„Klatscher III“ heißt dieses Werk von Hans Ticha. Foto: Winfried Mausolf © Winfried Mausolf

Cottbus. Das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst Cottbus lädt für den morgigen Freitag um 19 Uhr zur Eröffnung der Ausstellung „Von Klatschern und verkehrten Welten“ mit Arbeiten von Hans Ticha in das Dieselkraftwerk ein.

Hans Tichas (*1940) eigenwillige Bildwelten stehen im Zentrum der Einzelausstellung des in West- und Ostdeutschland wirkenden Künstlers. Die Ausstellung stellt Malereien, Grafiken und Buchillustrationen seit den frühen 1970er-Jahren vor.

Bis 1990 arbeitete Hans Ticha im Prenzlauer Berg und war mit seinen besonderen Buchillustrationen und seiner Malerei sowohl in der DDR als auch in der BRD eine feste Größe. Seine einprägsamen Bilder spielen so nuanciert, wie leichtfüßig mit gesellschaftspolitisch aufgeladenen Ikonographien der Kunstgeschichte und der Populärkultur. Im Zentrum seines Bildschaffens steht der Mensch, sein Alltag und sein Bezug zum Kollektiv. Gleichermaßen setzt sich Hans Ticha mit den Lebensbedingungen in einer Gesellschaft auseinander.

Die Ausstellung im Dieselkraftwerk in Cottbus steht im Zusammenhang mit der zeitgleich stattfindenden Gruppenausstellung „Blick | Wendungen“ in der Rathaushalle in Frankfurt (Oder). Sie leitet die umfangreiche Gruppenausstellung ein, die im Dezember 2018 künstlerischen Pop deutscher Herkunft seit den 1960er-Jahren vorstellt, der im Unterschied zur amerikanischen Pop Art in Ostdeutschland dem Motto vom „Agit Prop zum Agit Pop“ folgte und in Westdeutschland den kapitalistischer Realismus propagierte.

Hans Ticha, „Von Klatschern und verkehrten Welten“, Fr., 19 Uhr, Dieselkraftwerk Cottbus, Uferstraße / Am Amtsteich 15). Der Eintritt zur Ausstellungseröffnung ist frei. Die Schau kann bis 1. Mai besichtigt werden (Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr).

zur Startseite