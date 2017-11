Von Klassik bis Swing Viel Kultur gab es am Wochenende im Osterzgebirge zu erleben – drei Eindrücke in Bildern.

Im Glashütter Arthur-Fiebig-Haus gab es ein Poetenpalaver. © Egbert Kamprath

Zu einem Ball für den guten Zweck kamen Mitglieder der Lions Clubs Dippoldiswalde und Freital zusammen.

Die Reichstädter Weißeritztal-Musikanten spielten im Landgasthof Börnchen vor rund 50 Besuchern auf.

Zu einem Ball für den guten Zweck kamen am Sonnabend die Mitglieder der Lions Clubs Dippoldiswalde und Freital zusammen. Rund 130 Leute genossen einen schönen Abend, bei dem sie durch fleißigen Loskauf bei der Tombola das gemeinnützige Anliegen der Lions unterstützten. So passte es gut, dass die Kunst- und Musikschulen Dippoldiswalde und Freital die Veranstaltung kulturell begleiteten. Genau diesen beiden Einrichtungen soll der Spendenerlös von insgesamt 6 000 Euro zum Kauf von Instrumenten und Notenmaterial in diesem Jahr zukommen. Im Bild spielen Phelina Gläser und Antonia Papadopulus auf.

Bereits zum 16. Mal gab es im Glashütter Arthur-Fiebig-Haus eine Veranstaltung des Poetenpalavers. Organisatorin Regina Kühl (rechts im Bild) hatte dazu wieder drei Wortkünstler eingeladen. Die eine Dame und die zwei Herren bereiteten den rund 30 Besuchern einen unterhaltsamen Abend.

Liedpoetin Konstanze Niemz etwa war aus Hoyerswerda angereist. Die Tragik des Alltags und philosophische Wortspiele steckten in den Geschichten von Jan Linder (vorn). Er hatte aus Leipzig den Weg nach Glashütte gefunden. Kein Unbekannter mehr für das begeisterte Publikum war Udo Triffert aus der Oberlausitz.

Der Landgasthof Börnchen im gleichnamigen Glashütter Ortsteil ist nicht nur ein Ort für kulinarische Genüsse. Von Zeit zu Zeit öffnet Wirt Ulrich Burkhard seine Türen auch für die Kultur. So auch wieder am Wochenende.

Die Reichstädter Weißeritztal-Musikanten spielten am Sonnabend in dem schönen Gasthaus vor rund 50 Besuchern auf.

Dabei hatten sie sich mit einem breitgefächerten Programm gut für das Publikum präpariert. Es reichte von den Chansons des vor drei Jahren verstorbenen Sängers Udo Jürgens über klassische Blasmusik bis hin zum Swing. (SZ)

