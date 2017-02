Von Kabarett bis Ferienkino Das Sorbische Kulturzentrum Schleife lädt Erwachsene und Ferienkinder ein.

In der ersten Ferienwoche ist das Veranstaltungsprogramm des Sorbischen Kulturzentrums Schleife ziemlich voll. Am Dienstag, den 14. Februar, laden die Kabarettisten Romy Hildebrandt und Jörg Lehmann zum „Partnerwahlk(r)ampf“ ein. Start ist um 19.30 Uhr. „Wer für sich einen Partner sucht, hat zunächst einmal den Krampf der Wahl. Frau und Mann in allen Konfektionsgrößen, Altersklassen und Geruchsnoten, ob neu oder gebraucht – der Markt bietet ein reichhaltiges Angebot an paarungswilligen Singles. Hohe Scheidungsraten sorgen für ständigen Nachschub. Wer wählen und erwählt sein will, muss in den Wahlkampf ziehen. Und das möglichst mit der richtigen Verkaufsstrategie. Eine musikalisch-kabarettistische Wahlkampfveranstaltung für jederfrau und jedermann.“ Für Gastronomie zur Kabarettveranstaltung ist gesorgt.

Das Puppentheater Glöckchen aus Moritzburg kommt am 15. Februar, 10 Uhr, mit „Kasper und der Räuber Zappzerapp“ – einem lustigen Kasperspiel mit Großmutter, Seppel und einem gefährlichen Räuber für Kinder von 3 bis 11 Jahren – nach Schleife.

Gleich zwei Filme gibt es beim Ferienkino: Am Donnerstag, den 16. Februar, wird „Lauras Stern und die Traummonster“ gezeigt. Eines Nachts wird Laura durch die aufgeregten Rufe ihres kleinen Bruders Tommy geweckt. Der Grund: Böse Traummonster haben seinen Beschütz-mich-Hund gestohlen. Mithilfe von Lauras Stern, der durch seinen Sternenstaub Tommys Bett zum Schweben bringt, beginnt für die Geschwister ein spannendes Abenteuer. Am Freitag dann müssen sich bei „Die Pee-Wees – Rivalen auf dem Eis“ (ab 8) junge Eishockey-Talente bei einem Turnier als Team beweisen. Der zwölfjährige Janeau ist ein großes Eishockey-Talent. Früher hat ihn seine Mutter trainiert, nun, nach ihrem plötzlichen Tod, möchte er den Sport am liebsten aufgeben. Zumal er mit seinem Vater in eine andere Stadt gezogen ist. Dann begegnet der Junge der selbstbewussten Julie aus der Nachbarschaft. Sie liebt Eishockey über alles und steht bei ihrer Mannschaft im Tor. Als sie merkt, dass Janeau ein richtig guter Spieler ist, stellt sie ihn ihrem Trainer vor. Der ist begeistert von Janeaus Leistung und nimmt ihn im Team auf, denn das berühmte internationale Pee-Wee Eishockeyturnier in Québec steht bevor. Joey, dem Mannschaftskapitän, behagt das gar nicht, weil er seine Führungsrolle in Gefahr sieht. Doch bei diesem Turnier haben sie nur eine Chance, wenn sie als Team zusammenhalten ... Beide Filme starten um 9.30 Uhr. (SZ)

Karten: 03577377230

www.sorbisches-kulturzentrum.de

