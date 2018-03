Von Jane Austen, Franz Kafka – und Kolja Mensing In der Grenzgänger-Reihe des Kunstvereins Hoyerswerda sind Autoren auch immer wieder im Foucault-Gymnasium zu Gast.

Auch mit seiner offenen sowie lebhaften Art interessierte Kolja Mensing die 10a für den Inhalt seines 2011 veröffentlichten Buches „Die Legenden der Väter“.Foto: MK

Hoyerswerda. Zwischen Russisch beziehungsweise Französisch und der großen Pause hätte für die Klasse 10a des Léon-Foucault-Gymnasiums eigentlich der „Faust“ von Goethe auf dem Stundenplan gestanden. Stattdessen saß da vorige Woche vor den Mädchen und Jungen ein leibhaftiger Autor, einer, dem man anders als Goethe tatsächlich noch Fragen stellen kann.

Der Kunstverein holt in seiner „Grenzgänger“-Reihe Schriftsteller nicht nur zu abendlichen Lesungen nach Hoyerswerda, sondern ist mit ihnen zuvor auch immer in der Schule im Stadtzentrum zu Gast. Kolja Mensing stellte in diesem Zusammenhang sein 2011 im Aufbau-Verlag erschienenes Buch „Die Legenden der Väter“ vor. Welchen Einfluss die Begegnung mit Autoren haben kann, weiß der Berliner, der gestern seinen 47. Geburtstag feiern konnte, aus eigener Erfahrung. Er wuchs im niedersächsischen Westerstede auf, wo seine Mutter zu Lesungen einlud. Die Schriftsteller übernachteten im Hause der Familie Mensing. Die Begegnung mit Vielschreiber Klaus-Peter Wolf etwa schildert Kolja Mensing als eine für sein Leben bedeutsame.

Heute sind die Zeiten natürlich ganz andere. „Wir kämpfen wirklich um Leseförderung“, sagt Schulleiter Uwe Blazejczyk. Und so meldete sich, als Kolja Mensing die 10a nach gerade Gelesenem fragte, auch lediglich Elisa, die eben Jane Austens 1813 veröffentlichten Roman „Stolz und Vorurteil“ durch hat. Womöglich waren andere Schüler nur zu schüchtern, aber beim Gespräch über Geschichten kam in der Tat nur noch die britische Fernsehserie „Taboo“ zu Sprache, die in Deutschland ausschließlich via Online-TV zu sehen ist.

Kolja Mensings Lesung war eher als das ein Dialogangebot. Zwar las er auch kurze Passagen aus seinem Buch, das einer sehr persönlichen Familien-Historie nachspürt. Der hauptberuflich beim Deutschlandfunk Kultur beschäftigte Autor berichtete aber mehr in freier Rede und stellte den Schülern immer wieder Fragen. Diese bekamen nicht nur Literatur- sondern auch ein Stück Geschichts-Unterricht, hat Mensings Buch doch viel mit einer polnischen Besatzungszone zu tun, die die Briten zwischen 1945 und 1948 im Emsland einrichteten. Einer der Besatzungssoldaten war Józef Kozlik, Kolja Mensings leiblicher Opa, sein „geheimnisvoller Großvater“, den er nie persönlich kennenlernte, dem er aber nachspürte. Dass es zum Schluss der Doppelstunde Fragen nach seinem Schicksal gab, sagt schon einiges. Man könnte so formulieren: Die meisten Schüler waren aufgetaut. Und als Mensing wissen wollte, wer denn schon einmal daran gedacht habe, Schriftsteller zu werden, gingen tatsächlich Hände nach oben. Mehr noch hat Marleen gar schon etliche Seiten geschrieben. Der Gast, als Literaturredakteur immerhin ein Kenner, ermutigte das Mädchen mit der Geschichte von Franz Kafkas „Verwandlung“. Diese, so Mensing, habe Kafka zunächst auch nur für die Familie geschrieben. Solche Gespräche scheint es im Grenzgänger-Projekt häufiger zu geben. Kunstvereins-Chef Martin Schmidt erzählt, dass sich im vorigen Jahr Schüler bei Sybille Lewitscharoff erkundigt hätten, wie man denn Schriftsteller wird. Was Wunder, dass Schmidt und der Journalist Mirko Schwanitz, der die Reihe betreut, mit der Idee von einer Schreibwerkstatt für Schüler spielen.

Die Legenden der Väter, Kolja Mensing, Verbrecher Verlag, 288 Seiten, 14 Euro, ISBN: 9783957320865

