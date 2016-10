Von Hügeln, die wie Brüste aussehen

Weil manche Hügel weiblichen Brüsten ähneln, hat ein Wikipedia-Autor darüber einen Eintrag verfasst. © [M] Wikipedia/szo

Es gibt Dinge, die muss man nicht wissen. Gut zu wissen ist aber, dass es Wikipedia gibt. Die Online-Enzyklopädie sammelt allein in der deutschen Version knapp zwei Millionen Artikel. Noch größer sind nur die englische (rund 5,3 Millionen Artikel), schwedische (über 3 Millionen Artikel) und Cebuano-Version (rund 2,2 Millionen Artikel). Bei der gewaltigen Anzahl an Einträgen findet sich neben den für Lexika gebräuchlichen Erklärungen über Alltägliches und Wissenschaftliches auch so manche Skurrilität. Fünf Beispiele:

Hügel, die wie Brüste aussehen

Ein Autor der englischen Wikipedia-Version widmete sich unter dem Eintrag „Breast-shaped hill“ einem geologischen Phänomen. Nämlich: Hügeln, die der Form nach an weibliche Brüste erinnern. Wissenschaftlich und anhand von Beispielen wird erläutert, wie Bergformationen dieser Art entstehen. Zum Wikipedia-Eintrag ...

Hauptsache Fleisch

Egal ob Schwein, Rind oder Schaf: In der Landwirtschaft wird zur Berechnung von Mengen manchmal eine einheitliche Maßeinheit für größere Gruppen dieser Tiere benötigt. In solchen Fällen bezieht sich der Bauer auf die sogenannte „Raufutter verzehrende Großvieheinheit“. Gut zu wissen. Zum Wikipedia-Eintrag ...

Erweitertes Tierwissen

Bei diesem Eintrag geht es nicht um die Berechnung irgendwelcher Großvieheinheiten oder Fleischmengen, aber dennoch um ziemlich viele Tiere. Auf der Wikipedia-Seite „Liste fiktionaler Tiere“ werden - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - gefühlt alle jemals in Filmen, Büchern, Werbespots oder anderen Veröffentlichungen verwendeten tierischen Wesen aufgezählt. Irre. Zum Wikipedia-Eintrag ...

„Grober Unfug“ und „allgemeiner Unsinn“

Womöglich schrammen einige Artikel in dem Online-Lexikon am Rande des „groben Unfugs“ vorbei. Ein Eintrag befasst sich sogar mit diesem längst abgeschafften Paragrafen des deutschen Ordnungswidrigkeitsgesetzes. Noch immer in Anwendung ist hingegen der „allgemeine Unsinn“. Gemeint ist damit nicht, was manche Autoren von sich geben, sondern eine tatsächlich existierende Disziplin der Mathematik. Zum Wikipedia-Eintrag ...

Wenn‘s mal nicht so läuft ...

„Ich habe heute einen Scheißtag!“ Dieser Satz ist unter bestimmten Rahmenbedingungen schnell gesagt. Mit seiner ursprünglichen Bedeutung hat er dann aber meist nichts gemein. Als „Scheißtag“ wurden im 18. und 19. Jahrhundert jene Tage bezeichnet, die Arbeitnehmer unbezahlt leisten mussten, um die Zeit auszugleichen, die sie im Laufe eines Jahres statt am Arbeitsplatz auf dem Klo verbracht haben. Kein Scherz. Zum Wikipedia-Eintrag ...

Wem diese fünf Kuriositäten nicht genügen, für den hält Wikipedia ein ganzes Kuriositätenkabinett bereit. Dort gibt es viel Wissen, was man nie braucht, aber das an „Scheißtagen“ womöglich Erheiterung bringt. Zum Kuriositätenkabinett (fsc)

