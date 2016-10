Von Horror-Clowns verfolgt

Frau bei Unfall verletzt Bautzen. Eine Frau wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Bautzen leicht verletzt.Die 24-Jährige wollte gegen Mittag die Straße am Ziegelwall überqueren. Die Fußgängerampel zeigte „Grün“. Als sie Frau loslief, kollidierte sie mit einem Pkw. Dessen Fahrer (36) wollte von Löbauer Straße aus nach rechts abbiegen. Auch er war bei Grün gefahren und hatte die Passantin offenbar übersehen.

Horror-Clowns in Kamenz gesichtet Kamenz. Wegen sogenannter Horror-Clowns ermittelt die Polizei in Kamenz. Am Mittwochabend wurden die Beamten in den Skaterpark an der Goethestraße gerufen. Zwei maskierte Gestalten sollen dort zuvor ihr Unwesen getrieben haben. Vier Jugendliche ergriffen daraufhin die Flucht. Die Maskierten sollen den jungen Leuten gefolgt sein, wobei einer der beiden einen Vorschlaghammer hinter sich hergezogen habe. Die Jugendlichen seien schließlich nach Hause geflüchtet. Die Polizisten prüften das Areal, entdeckten allerdings keine Clowns mehr.

Ladendiebin gestellt Großröhrsdorf/Kamenz. Ein Ladendetektiv hat am Mittwochnachmittag eine 24-Jährige auf frischer Tat erwischt. Die Bulgarin hatte zuvor im Großröhrsdorfer Kaufland-Markt Waren im Wert von knapp 40 Euro gestohlen. Auch in Kamenz wird zu einem Ladendiebstahl ermittelt. Ein Mann hatte am Dienstag ein Bauteil im Wert von 400 Euro aus einem Euronics-Geschäft an der Hoyerswerdaer Straße mitgenommen, ohne zu bezahlen.

In Lauben eingebrochen Bautzen. In der Nacht zu Mittwoch waren Einbrecher in einer Gartensparte an der Bautzener Fichtestraße unterwegs. Sie verschafften sich in mindestens vier Fällen gewaltsam Zutritt zu den Gartenlauben, durchwühlten die Räumlichkeiten und stahlen diverse Gegenstände und Lebensmittel. Zur Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Durch einen Zeugen wurde ein dunkel gekleideter Mann – 190 cm groß, Drei-Tage-Bart, mit einem auffällig großen Mountainbike mit hohem und breitem Lenker – gesehen. Ob der Mann mit den Taten in Verbindung steht, ist Teil der Ermittlungen.

Schmierer erwischt Nebelschütz. Nach einem Zeugenhinweis und intensiver Suche hat die Polizei am Mittwoch einen 15-Jährigen und eine 16-Jährige stellen können. Die beiden hatten zuvor einen Brückenpfeiler der S 94 bei Nebelschütz mit dem Schriftzug „THE“ beschmiert. Im Verlauf der Ermittlungen wurde bekannt, dass eine weitere Schmiererei an einem Trafohäuschen auf das Konto des Duos geht. Gegen die beiden deutschen Jugendlichen wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung erstattet.

Wildunfälle im nördlichen Kreisgebiet Königswartha. Am Mittwoch und Donnerstag wurden der Polizei mehrere Wild-Unfälle gemeldet. So kam es unter anderem zu einem Unfall auf der S 101 aus Richtung Eutrich in Richtung Königswartha. Einem 40-jährigen Audi-Fahrer lief etwa 150 Meter vor dem Abzweig Niesendorf ein Damhirsch vor den Wagen. Weitere Wildunfälle wurden unter anderem aus Wittichenau und Steinitz gemeldet. Die Sachschäden an den Fahrzeugen lagen zwischen 500 bis 6 000 Euro.

Betrunken unterwegs Bautzen. In der Nacht zu Donnerstag fiel einer Polizeistreife in Bautzen ein Radfahrer auf. Die Beamten kontrollierten den 20-Jährigen auf der Steinstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 2,06 Promille. Damit durfte der junge Mann nicht weiterradeln. Zudem musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.