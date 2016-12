Von Hand gerüttelt Ein Jungwinzer hat seine eigene Sektmanufaktur gegründet. Nach monatelangem Warten gab es nun die erste Kostprobe.

zurück Bild 1 von 2 weiter Hendrik Weber stellte gestern seine vier Premierensekte vor. Der 29-Jährige ist hauptberuflich Kellermeister im Weingut Matyas in Coswig. Nebenbei betreibt er seine Sektmanufaktur in Meißen. © Norbert Millauer Hendrik Weber stellte gestern seine vier Premierensekte vor. Der 29-Jährige ist hauptberuflich Kellermeister im Weingut Matyas in Coswig. Nebenbei betreibt er seine Sektmanufaktur in Meißen.

Ein Blick in die neue Sektmanufaktur Perlgut im Weingut Matyas in Coswig.

Es gibt zu wenig Spitzensekte in Deutschland, findet Hendrik Weber. Und das sei auch die Erklärung dafür, dass er sich auf das prickelnde Getränk spezialisiert hat. Am gestrigen Montag konnte der 29-Jährige die Premierensekte seiner Manufaktur „Perlgut“ ausschenken. Das einzige Unternehmen in Sachsen, das ausschließlich Sekte herstellt.

Zwischen neun und 18 Monate sind die traditionell in der Flasche gereift, nach der sogenannten Champagner-Methode, hinter der viel Handarbeit steckt. Die Trauben stammen in der Mehrzahl vom Meißner Kapitelberg, dem Proschwitzer Katzensprung und Radebeuler Johannisberg. 1,5 Hektar Rebflächen bewirtschaftet Weber naturnah und umweltschonend. Nebenbei restauriert er einen alten Hof am Kapitelholzsteig in Meißen. Dort soll im nächsten Jahr die Kelterei eingerichtet werden.

Die Arbeit in den eigenen Weinbergen ist aber nur ein Nebenerwerb. Hauptberuflich ist Hendrik Weber Kellermeister im Weingut Matyas in Coswig. Das will er auch weiterhin bleiben. Dort werden zurzeit die Grundweine hergestellt. Zum Versekten geht es dann nach Meißen. Im Moment bleibt dem Jungwinzer da wenig Freizeit. Freunde und Familie helfen regelmäßig bei der Arbeit in den Weinbergen und auf dem alten Gut.

Die Idee zur Sektmanufaktur sei ihm schon während des Studiums für Weinbau und Önologie an der Hochschule Geisenheim gekommen. „Das Weinbaugebiet Sachsen ist wegen seiner nördlichen Lage geradezu prädestiniert für die Sektherstellung.“ Die Champagne mit ihren weltberühmten Schaumweinen liege nur wenig südlicher und die Rebstöcke dort gedeihen in ähnlichem Klima.

Erfahrungen sammelte Weber durch Praktika in verschiedenen Sekthäusern. Seit 2013 bewirtschaftet er seine eigenen Weinberge und hat eine Steillage komplett neu angelegt, terrassiert und mit Spätburgunder-Reben bepflanzt. Diese ersten 127 Rebstöcke stehen Pate für das Logo der Manufaktur. Jede einzelne Perle symbolisiert einen der Rebstöcke.

Bis er seine ersten eigenen Sektkreationen gestern präsentieren konnte, brauchte er jedoch Geduld. Die ersten Trauben dafür sind schon 2014 von Hand gelesen worden. „Die Trauben werden dann äußerst schonend abgepresst“, erklärt Weber. Die Ausbeute sei dabei geringer als bei der Herstellung von Weinen, aber es wird verhindert, dass unerwünschte Gerbstoffe in den Most gelangen.

Seinen Sekten gibt er dann viel Zeit, damit sie im Hefelager ihre Aromen optimal ausprägen können. Mindestens neun Monate dauert das. „Ich lasse ihnen meistens mehr Zeit zum Reifen“, so der 29-Jährige. „Manche Rebsorten brauchen vier bis fünf Jahre, um ihren Geschmack zu entfalten.“

Bei der Flaschengärmethode findet die zweite Gärung in der einzelnen Sektflasche statt. Vor dem Dégorieren werden die Flaschen zwei Wochen lang täglich von Hand gerüttelt, damit sich die Hefe im Flaschenhals sammelt. Die Flaschenhälse werden nun in eine Kältesole getaucht, damit die Hefe gefriert. Wird die Flasche dann geöffnet, platzt der Hefepfropfen heraus.

Mit rund 10 000 Flaschen startet das junge Unternehmen. Die ersten vier Sekte – Riesling, Weißburgunder, Rosé und Spätburgunder – gibt es ab 17 Euro pro Flasche ab sofort im Weingut Matyas und im Fachhandel zu kaufen. Das Sortiment soll nach und nach erweitert werden. Die nächsten Sekte liegen schon auf der Hefe. Dass es für edlen Sekt einen Markt gibt, davon ist Hendrik Weber überzeugt. Auch Schloss Wackerbarth, Schloss Proschwitz und die Winzergenossenschaft Meißen setzen auf eigenen Sekt. (mit dpa)

