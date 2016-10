Von Gruselnacht bis Trödelmarkt

Eine Geisternacht gibt es am Sonnabend im Irrgarten Kleinwelka. © Carmen Schumann

Abfischen in Weißig, Vogelgezwitscher in Bautzen und Neukirch, Wanderlust in Wilthen, Antikes in Dresden. Am Wochenende locken in der Region zahlreiche Veranstaltungen. Wie haben hier ein paar Tipps.

