Von Görlitz über Frust nach Niesky In Zeiten einer Tunnelsperrung ist der Arbeitsweg von der Neiße in die Große Kreisstadt zäh. Ein Leidensbericht.

Dicht an dicht stehen die Lastwagen gestern nicht nur in Kodersdorf. Aufgrund der Tunnelsperrung bildeten sich wieder lange Staus auf der B115. © André Schulze

Von einer Raupe wird man als Autofahrer für gewöhnlich nicht überholt. Doch da der Verkehr auf der Bundesstraße 115 zwischen Kodersdorf und Niesky an diesem Morgen stillsteht, kommt der Landwirt mit seinem Kettenfahrzeug auf dem Feld schneller voran als wir auf Asphalt. Die Sperrung des Autobahntunnels bremst einmal mehr nicht nur den Fernverkehr, sondern auch die Berufspendler zwischen Görlitz und Niesky aus. So schlimm wird es schon nicht werden, habe ich mir am Kodersdorfer Ortseingangsschild selbst Mut zugesprochen. Wie töricht.

Hätte ich den Umweg über Särichen und Horka genommen, dann wäre ich Niesky wohl schon deutlich näher. So bleibt genügend Zeit, um im Kopf zu überschlagen, wie viele Ampelphasen an der Jänkendorfer Kreuzung vergehen müssen, ehe ich ankomme. Eine reichliche Minute rollt die Blechkarawane, dann steht sie dreimal so lang still. Ach, hätte ich mir doch wenigstens ein Pausenbrot geschmiert. Es ist verwunderlich, dass noch kein Unternehmer die Tunnelsperrungen als Geschäft begriffen hat und während der Wartungsarbeiten mit einem Bauchladen Snacks und Getränke verkauft.

Der Stau aus Polizeisicht zurück 1 von 3 weiter Der neuralgische Punkt auf der nördlichen Umleitungsstrecke ist an der Ampelkreuzung bei Niesky, der Jänkendorfer Kreuzung. Die Ampelschaltung machte einen zügigen Verkehrsfluss unmöglich. Die Folge war ein Stau auf der B115, der zeitweise bis nach Kodersdorf zurückreichte. Die Polizei regelte auf der Kreuzung bei Niesky den Verkehr, um den Lkw ein reibungsloses Abbiegen in Richtung Nieder Seifersdorf zu ermöglichen. Etliche Fahrzeuge folgten den Empfehlungen ihres Navis, die eine Route durch die Königshainer Berge als kürzeste Strecke vorschlugen. Die engen Kreisstraßen sind für derartige Verkehrsmengen nicht ausgebaut. Die Polizei sperrte am Abzweig nach Wiesa die Strecke, um ein Ausweichen durch die Berge zu unterbinden. Im Autobahntunnel wird am Donnerstag die Nordröhre in Fahrtrichtung Dresden, von 8 bis 16 Uhr, voll gesperrt und die Südröhre am Nachmittag für kurze Zeit geschlossen. Die Polizei wird die Situation rund um Niesky aufmerksam beobachten und, falls erforderlich, regelnd eingreifen.

Vielleicht sollte auch ich mir angesichts der häufigen Tunnelsperrungen einen Geländewagen zulegen und die Abkürzung über die Felder nehmen. Oder gleich einen Hubschrauber kaufen? In die Luft gehen könnte ich in Höhe Ödernitz auch ohne Helikopter. Niesky bessert ausgerechnet während der Tunnelwartung die Straße nach Ödernitz aus. Aufgrund der Vollsperrung ist auch das zweite Schlupfloch dicht, um dem Stau von der Jänkendorfer Kreuzung zu entfliehen. Zwar nutzen manche den Abzweig Ödernitz als eine Art Boxengasse, um wenige Meter zu gewinnen, doch wirklich schneller voran kommen auch sie so nicht.

Einige Wagen mit polnischen Kennzeichen versuchen über den Schleichweg Jänkendorf Boden gutzumachen. Doch ich will nach Niesky. Also besser wenden, wie viele andere, und zurück nach Kodersdorf, um doch noch über Horka zu fahren? Dafür bin ich nun schon zu weit gekommen. Und da die Bundesstraße 115 hinter Niesky endet, dürfte auch auf den parallel verlaufenden Straßen viel los sein. Also wieder eine Minute rollen, drei warten und fleißig kopfrechnen, wie viele Ampelphasen es noch bis nach Niesky braucht. Um 10.03 Uhr sehe ich die gelb-schwarze Zielflagge – das Nieskyer Ortsschild. Die 55 Minuten Arbeitsweg von Görlitz nach Niesky sind mein neuer persönlicher Rekord. Wer bietet mehr?

Eine Viertelstunde später heißt es in der Redaktion dann endlich Gemüt runterfahren, Rechner hochfahren und an der Tastatur wieder Vollgas geben.

