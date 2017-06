Von Frost bis Sommertag Das Wetter im Mai 2017 hat mehr geboten, als den Menschen im Osterzgebirge lieb war.

Das war die schöne Seite des vergangenen Monats Mai. Die Sonne schien, wie hier in Dipps, und ließ die Natur sprießen. © Frank Baldauf

Der Monat Mai hatte alles im Gepäck, was wir so an Wetter hier in Mitteleuropa kennen, zumindest im Osterzgebirge. Da gab es Schneeflocken, Hagelkörner, das große Frühlingserwachen auf den Bergen und sogar die ersten Unwetter.

Anfang Mai war es noch recht wechselhaft, noch ein Hauch Aprilwetter umfing uns, teilweise gab es auf dem Erzgebirgskamm dichten Nebel, zum Teil konnte man gerade noch 30 Meter weit sehen. Schon am 8. Mai folgten dann die etwas verfrühten Eisheiligen. Die Temperaturen stürzten ab, in Zinnwald in den Frostbereich. Und so folgte hier sogar noch einmal Schnee, der stellenweise auch liegenblieb. Am 9. Mai wurden hier minus 2,9 Grad und minus 5,5 Grad über dem Erdboden gemessen. Selbst im Tiefland gab es am Morgen des 10. Mai noch einmal einen Frosttag. Ein Schock für die Natur.

Schnell wendete sich das Blatt. Die Sonne schien vom zunächst fast wolkenlosen Himmel und die Temperaturen kletterten – je nach Höhenlage – meist auf über 20, im Bergland über 15 Grad auf angenehme Frühsommerwerte. Schnell wuchsen aber auch die ersten Wolkentürme in den Himmel, vereinzelte Gewitter wurden gemeldet, und am 14. Mai bildete sich in kürzester Zeit über Zinnwald eine Gewitterzelle, die die Wetterwarte noch mit Hagelkörnern und einem heftigen Guss streifte, sich bis Liebenau aber zu einem regelrechten Wolkenbruch entwickelte und dort wohl 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter ergoss, was Bäche über die Ufer treten ließ und Schlamm auf die Straßen spülte.

Zur Monatsmitte wurde es ruhiger, ein stabiles Hoch baute sich auf und blieb bis zum Monatsende. Nur am 20. und 23./24. gab es noch einmal Kälteeinbrüche mit Schauern, teils auch kleineren Gewittern. Es folgten auch sehr sonnige Tage, mitunter ohne eine Wolke den ganzen Tag. Dabei stiegen die Temperaturen immer weiter, heißester Tag war der 29. Mai, der in tieferen Lagen 30 Grad und auf dem Kamm immerhin 24,6 Grad erreichte – fast ein Sommertag! Es sollte auch der wärmste 29. Mai seit Beginn der Aufzeichnungen werden.

In Zinnwald-Georgenfeld gab es im Wonnemonat nur 35 Millimeter Regen, das sind nicht einmal 40 Prozent des Durchschnittswertes, in Bannewitz-Wilmsdorf waren es vierzehn Liter auf den Quadratmeter – nur 19 Prozent. So ist es überall recht trocken. Dafür machte aber die Sonne Freude. In Zinnwald schien sie 216 Stunden, 18 Prozent mehr als im Durchschnitt, sieben Tage mit über zehn Stunden Sonne wurden hier gezählt. Auch dreizehn Tage mit Nebel sind in den Bergen nicht viel. Bedeutend aber die drei Nebeltage in der ersten Dekade im Tiefland. Für Mai sind die vier bis fünf Tage mit Gewittern wenig.

Der Autor ist Vorsitzender des Wettervereins Zinnwald-Georgenfeld.

zur Startseite