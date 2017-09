Von Fischerfest bis Autocross Das vergangene Wochenende mit jubelnden Lausitzer Füchsen, Görlitzer Handballerinnen, Neugersdorfer Fußballern und Brandenburger Riesenkürbisbesitzern ist vorbei, da lohnt ein Blick auf das kommende. Im Süden wird es künstlerisch und motorsportlich, in der Mitte medizinisch, blumig und sagenhaft, im Norden fischig. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com sind die wichtigsten Termintipps zu finden.

Das Natur- und Fischerfest lockt am Sonnabend auf den Erlichthof Rietschen. © - keine Angabe im huGO-Archivsys

Begeisterte Zuschauer nach sportlichen Siegen, in Ludwigsdorf staunende Gäste über 600-Kilo-Kürbisse aus Brandenburg, ein voller Bahnhof in Görlitz, ein volles Karasek-Museum in Seifhennersdorf und ein gelungenes Abernfest in Obercunnersdorf – für jeden war am vergangenen Wochenende etwas dabei. Das sollte auch am kommenden Wochenende so sein. Kirmes wird in Mittelherwigsdorf und in Hörnitz gefeiert, ins Zittauer Theater lockt die Gala zur Spielzeiteröffnung. Wer es lieber laut mag, kann nach Cunewalde an den Matschenberg fahren, wo die deutschen Meisterschaften im Autocross ausgetragen werden. In Görlitz freuen sich Blumenliebhaber schon auf die Orchideenausstellung in der Kulturbrauerei, medizinisch Interessierte auf den Tag der offenen Tür im Klinikum. Die Lachmuskeln strapazieren kann man bei den Königshainer Sagenspielen. In Rietschen lockt der Ehrlichthof zum Fischerfest. Und ach ja, die Lausitzer Füchse spielen wieder, diesmal ein Sachsenderby gegen Crimmitschau. Aber natürlich gibt es noch viel mehr, zu finden im www.sz-veranstaltungskalender.com

