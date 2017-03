Von Erleichterung bis Wut Wie die Mulkwitzer, Rohner, Schleifer und Mühlroser auf die neuen Tagebaupläne der Leag reagieren.

Das Transparent sieht jeder, der nach Mühlrose kommt. Die meisten Einwohner des Dorfes wollen umziehen – und das werden sie nun auch. © André Schulze

Weißwasser. Nach einer jahrelangen Hängepartie wissen die Einwohner von Mulkwitz, Rohne, Mühlrose und dem Schleifer Süden seit Donnerstagabend, was auf sie zukommt. Die SZ war in Weißwasser und in den Dörfern unterwegs und hat Stimmen und Stimmungen eingefangen:

Weißwasser: Unternehmer reagieren meist verhalten

Kurz vor dem Treffpunkt Wirtschaft am Donnerstagabend informierte die Leag OB Torsten Pötzsch telefonisch über die Entscheidung. Wenig später gab er den Stand der Dinge an die versammelten Unternehmer weiter. Ein allgemeines Seufzen ging durch den Raum, klar und deutlich war auch das Wort „Schei...“ zu hören. Als eine der ersten findet Stadtwerke-Geschäftsführerin Katrin Bartsch die Worte wieder: „Ich bedauere die Entscheidung der Leag, auch, weil sie ihre Ausbildungsstätte Boxberg schließen will. Dort haben wir mehrere Lehrlinge in der Verbundausbildung, wo sollen die künftig hin?“ Bauunternehmer Mario Weier findet die Entscheidung „schade, aber die Bundespolitik hat die Leag dazu gedrängt“. Immerhin hätten die Menschen im Revier jetzt Planungssicherheit.

Mulkwitz: Das Dorf bleibt stehen, manche atmen auf

Aufatmen am Abendbrottisch von Christa Neumann in Mulkwitz: Die 79-Jährige hat gerade erfahren, dass ihr Ort stehen bleibt. Sie wäre zwar gern nach Schleife umgezogen und hatte sich mit ihrem Mann für ein Reihenhaus angemeldet. Aber „noch mal neu anzufangen ist nicht so einfach“, sagt sie. „Wir haben ja ein schönes Zuhause hier.“ Mulkwitz ist idyllisch in die Abendsonne getaucht, Vögel zwitschern, die Sträucher im Vorgarten sind mit Ostereiern geschmückt. Christa Neumann macht sich trotzdem Sorgen wegen der abgespeckten Tagebaupläne. „Für die jungen Leute ist das nicht so einfach“, sagt sie. „Wo sollen sie noch Arbeit finden?“ Es würden viele Arbeitsplätze dranhängen, auch bei den Zulieferern. Für Ältere sei es auch nicht leicht. Kein Arzt ist da. Immerhin fährt alle zwei Stunden ein Bus nach Weißwasser, sagt sie. In Mulkwitz gebe es ein reiches Kulturleben: Zampern und Fasching, Frauentagsfeiern und Kindertag.

Bei der Leag war gerade ein Rentnertreffen, erzählt Heinz Grosa, der in derselben Straße wohnt. Der 64-Jährige hatte früher Pferde, jetzt blöken Schafe auf seinem Hof. Seine Frau Gisela sagt, dass sie in Mulkwitz geboren wurde. Dennoch war es ihnen „eigentlich egal“, ob sie bleiben oder umziehen. „Wir hätten es uns dann ein bisschen kleiner und chic gemacht.“ Wiederum wollten sie nicht unbedingt noch mal bauen. Anders ist das bei Yvonne Richter und René Krahl. Das Paar ist enttäuscht. Es hat zwei Söhne und sich gefreut, in die Nähe von Schleife zu ziehen, wo gleich eine Schule ist. „Das wäre eine schöne Perspektive gewesen“, sagt Yvonne Richter. René Krahl sieht weniger die Idylle, sondern die Beeinträchtigungen durch den Tagebau. Er hört die Bandanlagen, die Bahn. „Jetzt fängt die Rennerei an.“ Baufirmen suchen. Die werden wohl die Preise erhöhen, die Bauzinsen anziehen. Das Dach muss gemacht werden.

Mühlrose: Der Bagger kommt, wie vor vielen Jahren geplant

Unübersehbar hängt das Transparent am Ortseingang von Mühlrose: „Lasst uns zum neuen Heimatort!“ Das Dorf wirkt an diesem Freitagvormittag wie ausgestorben. Hühner gackern, Hunde bellen – aber Menschen lassen sich nicht sehen. Doch, auf einem Hof herrscht Gewusel. Claudia und Ernst-Gerd Paufler haben Besuch, die Töchter mit ihren Familien sind gekommen. Vor Jahren zogen die jungen Frauen der Arbeit nach – eine nach München, die andere nach Mülheim (Ruhr). Beide Orte beginnen mit Mü wie Mühlrose. Ein Zufall. „Aber ein schöner“, lacht Ernst-Gerd Paufler. In seiner Hand hält er den Brief, in dem der Bergbau- und Energiekonzern Leag die Umsiedlung von Mühlrose verkündet. „Wir sind froh, dass die Entscheidung endlich gefallen ist“, sagt der 63-Jährige. „Jahrelang hingen wir in der Luft, jetzt haben wir Gewissheit. Endlich können wir planen.“ Lange hätten sie abgewartet und am Haus nur noch das Nötigste gemacht. Vor Kurzem wurde dann doch mal renoviert. „Aber sei’s drum“, sagt der gemütliche Mann mit dem grauen Vollbart. „Der Feinstaub vom Tagebau wird immer mehr. Nachts hören wir die Lautsprecher von den Baggern, und die Bäume im Garten werden immer trockener wegen des fehlenden Grundwassers. Nein, wir wollen weg. Wohin es jetzt geht, werden die Verhandlungen mit der Leag ergeben“, blickt der Familienvater voraus.

Links zum Thema Geteiltes Echo auf neuen Plan für das Lausitzer Braunkohlerevier

Rohne: Das Dorf bleibt stehen, die Stimmung ist gereizt

„Nein“, sagt eine ältere Frau am Gartentor. „Sie sind heute schon der Dritte, aber ich sage nichts. Den anderen habe ich auch nichts gesagt.“ Es herrscht eine gereizte Stimmung in Rohne. Ein Ehepaar pflegt mit dem Rechen den schönen Rasen vor dem Haus. Als sie den Reporter kommen sehen, halten beide kurz inne. Der Mann überlegt kurz, ob er mit dem Reporter redet. Aber seine Frau ist schneller: „Wir wollen nichts sagen.“ Sätze wie diese sind immer wieder zu hören. Das jahrelange Hin und Her hat an den Nerven gezerrt. Eine der wenigen, die redet, ist Kohlegegnerin Edith Penk: „Ich habe zum ersten Mal wieder durchgeschlafen.“ Von einer Holztafel, die jahrelang am Ortseingang stand, gibt es nur noch ein Fragment. Das lässt erkennen, was hier zu lesen war: „Unsere Dörfer sind zu schade zum Verheizen.“

Schleife: Der Süden bleibt, ein neues Wohngebiet kommt nicht

Das Wochenendwetter soll schön werden, die Schleifer decken sich in einem Einkaufsmarkt für genussvolle Stunden im Freien ein. Und sie haben nur ein Thema. Die Meinungen, dass Schleife südlich der Bahnlinie stehen bleiben kann, gehen auseinander. „Schreiben Sie: Hurra! Wir sind glücklich“, sagt ein Mann. „Na ich weiß ja nicht“, entgegnet eine Frau. „Wir sitzen auf gepackten Koffern, wollten neu anfangen, und nun das.“ Eines haben alle Kunden und die Verkäuferin gemeinsam: Sie wollen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen. „Dann heißt es gleich wieder: Die hat das und das gesagt – nö, das muss ich nicht haben.“ Die Frau hinterm Ladentisch hat das Ohr an der Masse. „Manche sind zufrieden, andere nicht“, sagt sie. Ein älterer Mann fällt ihr ins Wort: „Du musst das verstehen. Da haben einige hier jahrelang auf das Signal zum Umzug gewartet und sich damit abgefunden. Die trifft es nun hart.“ Und zum Reporter sagt er: „Sie kommen zu früh. Die Leute wissen das doch erst seit ein paar Stunden, viele haben das noch nicht richtig realisiert, was das für sie bedeutet.“

zur Startseite