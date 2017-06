Von Elsterwerda direkt an die Ostsee Bei den Nachbarn geht eine neue Bahnlinie in Betrieb. Sie soll für mehr Platz im Zug sorgen.

© Symbolbild/Sebastian Schultz

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) schreibt Mitte November in Kooperation mit Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern drei Bereiche des Regionalbahn-Netzes in Ostdeutschland neu aus. Für 15, zum Teil stark genutzte Linien werden dann neue Betreiber gesucht – für die Zeit ab 2022. Die Zahl der gefahrenen Zugkilometer soll sich dabei von derzeit 22 Millionen im Jahr auf 25 Millionen erhöhen.

So soll der Regionalexpress RE 2, der bislang von Wismar an der Ostsee über Berlin bis nach Cottbus fährt, künftig erst in Nauen (Landkreis Havelland) beginnen. Die nördliche Strecke soll zudem von einer neuen Linie RE 9 übernommen werden, die von Wismar über Berlin bis ins südbrandenburgische Elsterwerda im Landkreis Elbe-Elster führen soll.

Zudem sollen die Fahrgäste der Regionalzüge in Ostdeutschland langfristig auch mehr Platz in den Zügen bekommen. Die Chefin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB), Susanne Henckel, kündigte in der „Berliner Zeitung“ an, bei den anstehenden Ausschreibungen mehr Plätze in den Zügen zu fordern. „Auch Taktverdichtungen, also häufigere Zugfahrten, wird es geben“, sagte Susanne Henckel.

Einer der Gründe für das derzeitige Gedränge in den Zügen sei aber auch, dass die Bahnunternehmen in der Region zum Teil auf die Lieferung von Zügen warteten, die ihnen die Hersteller schon längst hätten liefern müssen. Weil weniger Züge fahren als vereinbart, spreche der VBB mit der Bahn-Nahverkehrstochter DB Regio derzeit über eine Vertragsstrafe.

Im kommenden Jahr soll dann auch das Netz Lausitz in Südbrandenburg und Sachsen ausgeschrieben werden. Das enthält den RE 10 von Leipzig nach Cottbus und mehrere Regionalbahn-Linien. (dpa)

