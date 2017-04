Von Eisplatte getroffen Ottendorf-Okrilla. Von einer Eisplatte erwischt wurde in der Nacht zu Mittwoch das Fahrerhaus eines Sattelzuges, als das Gespann auf der Autobahn zwischen Dresden und der Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla fuhr. Der 35-jährige Fernfahrer kam mit dem Schrecken davon. Die Eisplatte hatte sich vom Dach eines vorausfahrenden Lasters gelöst und war durch den Fahrtwind umhergewirbelt worden. Verletzt wurde dabei niemand. An dem getroffenen Sattelzug entstand ein Schaden von etwa 800 Euro.

Motorrad gestohlen Kirschau. Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Dienstag kam es in Kirschau zum Diebstahl eines Motorrades. Die Diebe sind in eine unverschlossene Lagerhalle an der Friesestraße eingedrungen und entwendeten das 30 Jahre alte Zweirad des Modells ETZ 250. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen ZI-B 83 hat nach Angaben des Halters einen aktuellen Wert von etwa 2000 Euro.

Unfälle im Stau auf der Autobahn Hermsdorf. Die Rückreisewelle nach den Osterfeiertagen führte am Dienstag auf der Autobahn ganztägig zu hohem Verkehr und Staus zwischen Weißenberg und Dresden. Aufgrund von mangelnder Aufmerksamkeit und unzureichendem Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden kam es zu zwei Auffahrunfällen. Gegen 10:30 Uhr fuhr ein 40-Jähriger mit seinem Dacia zwischen den Anschlussstellen Hermsdorf und Dresden-Flughafen im Stau auf einen vor ihm stehenden BMW auf. An den Autos entstand ein Schaden von etwa 15000 Euro. Am Abend, gegen 20:30 Uhr, bemerkte eine 22-jährige Seat-Fahrerin in der Nähe der Abfahrt Ottendorf-Okrilla einen langsam vor ihr fahrenden Mercedes Vito offenbar zu spät und fuhr auf diesen auf. Rund 4000 Euro Blechschaden waren die Folge. Verletzt wurde bei bei den Kollisionen niemand.

Bargeld aus einer Firma entwendet Sohland. In der Nacht zu Dienstag kam es in Sohland an der Spree zu einem Einbruch in eine Firma an der Hauptstraße. Die noch unbekannten Täter drangen gewaltsam in mehrere Büroräume ein und entwendeten Bargeld in vierstelliger Höhe. Der durch ihr Vorgehen verursachte Sachschaden wird auf etwa 10000 Euro geschätzt.