Von einer Missernte kann noch keine Rede sein Die Trockenheit macht den Pflanzen auf den Feldern zu schaffen. Aber nicht nur sie sind gefährdet.

Klaus Köhler von der Agrargenossenschaft Reinholdshain schaut sich mit Azubi Franz Brendler (links) auf einem Feld mit Wintergerste um. Eigentlich sollten die Pflanzen noch weitgehend grün sein, wie rechts im Bild. Doch an vielen Stellen ist das Getreide schon vorzeitig gereift, was wegen der kleineren Körner geringere Erträge bringt. © Egbert Kamprath

Es war ein trockener Mai und die Pflanzen auf den Feldern drohten mancherorts bereits Schaden zu nehmen. Erst der ausdauernde Landregen am Pfingstwochenende machte dem Ganzen ein Ende und versorgte das Wintergetreide, Mais, Kartoffeln und Erbsen im Osterzgebirge mit dem notwendigen Nass. Kurze Gewitterregen, wie er in der Nacht zu Freitag über der Region niedergegangen ist, nutzen hingegen wenig, da der Boden das viele Wasser auf einmal gar nicht aufnehmen kann.

Der Regen über die Pfingstfeiertage sei Gold wert gewesen, sagt Sylvia Konrad, Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. „Vor allem der Mais brauchte jetzt erst mal etwas Wasser, aber auch für das Getreide und das Grünland war es wichtig.“ Gerade sei der sogenannte erste Schnitt, bei dem das Gras für das Tierfutter zum ersten Mal im Jahr gemäht wird, zu Ende gegangen. „Das Ergebnis war zufriedenstellend.“ Pflanzen und Gras hätten durch die andauernde Trockenheit noch keine Schäden genommen. Im Hinblick auf den Ertrag will Sylvia Konrad aber noch keine Prognose abgeben. „Wie die Ernte wird, kann man noch nicht sagen. Die Kulturen sind so weit alle gut aus dem Winter gekommen.“ Die Landwirte in der Region sind auf das Regenwasser angewiesen, denn ihre Felder werden nicht künstlich bewässert. „Das wäre zu teuer und würde sich für die Bauern nicht mehr lohnen“, erklärt Konrad. Durch die Hochlage regne es in der Region in der Regel aber mehr als zum Beispiel im nördlichen Teil Sachsens. „Und die Böden haben das Wasser gut gehalten.“ Gleiches bestätigt auch Werner Bergelt, Geschäftsführer des Regionalbauernverbandes Erzgebirge, die den Altkreis Freiberg und den Erzgebirgskreis betreut. Beim ersten Futterschnitt wurden im Vergleich zu einem guten Jahr etwa 60 bis 70 Prozent der Menge geerntet, sagt Werner Bergelt. „Es ist angespannt, aber wir sprechen noch nicht von einer Missernte“, sagt der Geschäftsführer auch im Hinblick auf die Getreide- und Kartoffelernte. Nach Rücksprache mit den Landwirten kann von einer Durchschnittsernte ausgegangen werden.

Bedingt durch das recht schöne Wetter und eine sehr ruhige Gewittersaison, war es im Mai ziemlich trocken, schreibt Norbert Märcz vom Wetterverein Zinnwald-Georgenfeld. „In Zinnwald-Georgenfeld gab es nur 35 Millimeter Regen, das sind nicht einmal 40 Prozent des Durchschnittswertes, in Bannewitz-Wilmsdorf waren es gerade mal 14 Liter auf den Quadratmeter – nur 19 Prozent.“ Und das Wasserdefizit spürt auch Klaus Köhler, der bei der Agrargenossenschaft Reinholdshain für den Pflanzenbau verantwortlich ist. „Das Wasser ist nicht nur für das Wachstum, sondern auch für die Kornfüllung wichtig. Sonst kann es passieren, dass das Korn zu klein wird.“ Deshalb sei es wichtig, dass es jetzt auch weiteren Niederschlag gibt. Auf einzelnen Teilflächen wirke sich die Trockenheit bereits auf die Ernte aus, aber: „Abgerechnet wird zum Schluss.“

Auch in den Wäldern des Osterzgebirges führe die Wetterlage zu ausgesprochener Trockenheit, teilt Kristina Funke vom Forstbezirk Bärenfels auf SZ-Nachfrage mit. Momentan sei die Wasserversorgung des Bodens für die Waldbestände noch nicht als problematisch einzustufen. Lediglich die im Frühjahr gepflanzten Kulturen – immerhin mehr als 960 000 junge Bäumchen – seien stark gefährdet. „Ob es hier zu größeren Pflanzenausfällen durch die Trockenheit kommt, lässt sich erst in den nächsten Monaten erkennen.“ Was den Bäumen und Pflanzen einerseits schon schadet, setzt ihnen zusätzlich noch auf andere Art und Weise zu: „Die warme und trockene Witterung ist ideal für Schädlinge wie Blattläuse oder Borkenkäfer. Diese Arten profitieren vom Trockenstress der Pflanzen“, so Kristina Funke weiter. Die Zahlen des sachsenweiten Borkenkäfermonitorings – 82 Fallenstandorte in ganz Sachsen – zeigten im Vergleich zum Vorjahr ansteigende Aktivitäten. Für die Fallenstandorte im Forstbezirk Bärenfels sei ein deutlicher Anstieg der Borkenkäferfangzahlen für den Standort an der Talsperre Lehnmühle zu verzeichnen.

„Die Waldbrandgefahr ist neben der Witterung auch stark abhängig vom Standort und der vorhandenen Vegetation“, so Kristina Funke. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge derzeit die Waldbrandgefahrenstufe eins berechnet, das bedeute eine sehr geringe Waldbrandgefahr. Erst ab Stufe drei werde die Situation langsam kritisch und bedarf bewusster Einschränkungen. Das Betreten des Waldes bleibe dann zwar grundsätzlich erlaubt, öffentliche Feuerstellen und Grillplätze im und am Wald dürfen allerdings nicht mehr genutzt werden. Rauchen im Wald sei ohnehin mit wenigen Ausnahmen verboten.

zur Startseite