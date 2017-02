Von einem, der gern in die Röhre schaut Hans-Jürgen Päßler hatte einst ein Rundfunkgeschäft. Doch davon kann er längst nicht mehr leben. Sein Geld verdient er inzwischen woanders.

Klein, aber mein: Hans-Jürgen Päßler in seiner Miniwertstatt an der Riesaer Straße in Lommatzsch. Hier ist der gelernte Rundfunkmechaniker und Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik aber nur noch selten zu finden. © Claudia Hübschmann

Mit dicker Jacke sitzt Hans-Jürgen Päßler in seiner kleinen Werkstatt an der Riesaer Straße. Obwohl er erkältet ist, hat er nicht geheizt. Dabei würde der sechs Quadratmeter kleine Raum sicher schnell warm. Doch es lohnt sich kaum noch, die Werkstatt aufzuwärmen. Viel Zeit verbringt der 64-Jährige hier nicht mehr. Es fehlt an Aufträgen. Zwei bis drei Elektrogeräte im Monat hat er zu reparieren.

Das war mal ganz anders. Einst führte er mit seiner Frau ein Rundfunk- und Fernsehgeschäft am Lommatzscher Markt. 1954 hatte es sein Vater gegründet, 1981 übernahm Hans-Jürgen Päßler die Privatfirma. Er wurde nicht reich, kam aber über die Runden. Dann kam die Wende, und alles schien besser zu werden. Der Bedarf an Elektrotechnik war riesig, das Geschäft florierte. Zumal ihm die Hersteller die Geräte überließen, er erst bezahlen musste, wenn sie verkauft waren. Doch dann zogen die ersten dunklen Wolken auf am Horizont. Das Haus, in dem er eingemietet war, wollte die Erbengemeinschaft verkaufen. Die Immobilie mit 15 Wohnungen sollte 210 000 Mark kosten. Päßler lehnte dankend ab. „Ich wollte mich nicht verschulden, einen solch hohen Kredit hätte ich sowieso nicht gekriegt“, sagt er. Auch die Hersteller zogen die Fesseln an. Er sollte die Geräte jetzt sofort bezahlen, in Vorkasse gehen. Und auch das Geschäft mit den Garantiereparaturen der Neugeräte wollten die Hersteller jetzt lieber selber machen.

Auch mit den Preisen, der immer zahlreicher auf der grünen Wiese entstehenden Supermärkte, kann der kleine Händler nicht mithalten. „Viele Kunden kamen zu mir, ließen sich beraten, kauften dann aber woanders“, erinnert er sich. 2006 wird das Haus am Markt verkauft, allerdings nicht an ihn. Jetzt für läppische 7 000 Euro. Er zieht die Notbremse, kündigt den Mietvertrag, richtet sich in seinem Wohnhaus eine kleine Werkstatt ein. So fällt die Miete weg, allerdings auch die Kunden. „Ich habe sogar die Telefonnummer des Geschäftes als meine Privatnummer umgemeldet, doch es half nichts“, sagt er. Das Telefon bleibt die meiste Zeit stumm. Dabei repariert er nicht nur Rundfunk- und Fernsehgeräte, sondern „alles, was eine Steckdose hat“, sagt der Rundfunkmechaniker und Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Vor allem macht es ihm Spaß, alte Röhrengeräte wieder in Gang zusetzen. Er greift in ein Regal, holt eine Schachtel mit Kondensatoren, Transistoren, Widerständen heraus. „Das reicht für 100 Jahre“, sagt er und lacht. Wahrscheinlich sogar länger. „Diese alten Geräte kann man wenigstens noch reparieren. die heutigen Flachbildschirme sind nicht mehr von Menschen, sondern von Automaten gemacht“, so Päßler. Und sind oft nur mit großem Aufwand zu reparieren. So hatte er mal ein koreanisches Fernsehgerät. Er findet in dem Gerät die E-Mail-Adresse des Herstellers, schreibt ihn an, bestellt den Schalter, den er zur Reparatur benötigt. Nach zwei, drei Wochen bekommt er den auch. Allerdings nicht den Schaltplan, den er auch braucht. So kann er dem Kunden nicht helfen. Sein Ratschlag: Ab in die Tonne mit dem Gerät und ein neues kaufen. „Lommatzscher kommen praktisch nicht mehr zu mir. Meist sind die Kunden aus dem überelbischen Gebiet, aus Diesbar-Seußlitz zum Beispiel“, erzählt er. Und diese älteren Kunden bringen oft ihre alten Röhrengeräte. Dann schaut Hans-Jürgen Päßler in die Röhre und dann in glückliche Gesichter. „Die sind froh, dass ihr altes Gerät wieder funktioniert.“

Weil es aber nicht mehr so viele Leute gibt, die sich von ihm froh machen lassen, hat er sich längst eine andere Beschäftigung besorgt. Er ist Honorardozent im Elektro- und Bildungszentrum Dresden, arbeitet in der überbetrieblichen Ausbildung. Und unterrichtet für die Handwerkskammer in Großenhain, bereitet die Gesellenprüfung vor. „Von den Reparaturen könnte ich schon lange nicht mehr leben“, sagt er. Und wenn man ständig mit jungen Menschen zusammen sei, fühle man sich auch selbst jünger. Deshalb ist das Thema Rente für ihn auch keines, obwohl er in diesem Jahr 65 wird. Freilich vor allem aus einem anderen Grund. Hans-Jürgen Päßler macht die berühmte Bewegung zwischen Daumen und Zeigefinger. „Von dem bisschen Rente, dass ich als Selbstständiger zu erwarten habe, kann ich nicht leben“, sagt er. Deshalb kann, will und muss er weiterarbeiten. Das Reparieren von Elektrogeräten ist dabei allerdings nicht viel mehr als ein Hobby. Seine Augen strahlen, wenn er ein altes Schwarz-Weiß-Fernsehgerät „Stadion“ aus Radeberg in die Hände kriegt. „Da kommt Freude auf.“ Er selbst hat inzwischen allerdings auch einen modernen Flachbildschirm. Den hat er von seinem Sohn übernommen, als der sich einen neuen kaufte. Der Preisverfall wird daran deutlich. Vor neun Jahren hat der Sohn das Gerät für 4 500 Euro gekauft. „Heute bezahlt man dafür vielleicht noch 300 Euro“, sagt der Techniker.

In seiner kleinen, kalten Werkstatt steht auch ein HiFi-Anlage vom Typ RS 5001. Gebaut wurde sie bis 1989 bei Robotron in Sömmerda. „Die kostet damals über 1 000 Mark, war nicht nur für DDR-Verhältnisse ein Spitzenprodukt“, sagt er. Repariert hat er die Anlage mehrfach, das fast 30 Jahre alte Gerät läuft immer noch. Es war nicht alles schlecht.

