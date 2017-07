Von Einbrechern und betrunkenen Radfahrern

Auto streift Fahrradfahrer und fährt weiter Görlitz. Zu einem Zusammenstoß zwischen eine Auto und eine Fahrradfahrer ist es am Montagabend auf der Alex-Horstmann-Straße gekommen. Ein VW-Golf-Fahrer beachtete beim Auffahren auf die Straße einen von links kommenden Zweiradfahrer nicht. Zwar hielten beide kurz an, jedoch setzte der unbekannte Mann seine Fahrt fort und stieß dabei gegen das Fahrrad. Der 28-Jährige zog sich bei der Kollision Schürfwunden zu. Sein Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Golf-Fahrer verließ nach kurzem Wortwechsel unerlaubt die Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Görlitz hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallverursacher aufgenommen. szo)

Vermisste Frau ist wieder zu Hause Rothenburg. Eine 21-jährige Frau, die am 30. Juni von der Polizei als vermisst gesucht wurde, ist wieder zu Hause. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Gesuchte hatte in den Tagen zuvor das elterliche Haus in Uhsmannsdorf verlassen und war unbekannten Aufenthaltes. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Unterstützung. (SZ)

Werkzeug aus einer Garage gestohlen Seifhennersdorf. Unbekannte sind in Seifhennersdorf in eine Garage an der Spitzkunnersdorfer Straße eingebrochen. Sie entwendeten daraus eine Häckselmaschine, einen Rasenmäher, eine Schubkarre sowie eine Benzinkettensäge. Den Stehlschaden bezifferte der Eigentümer mit rund 400 Euro. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einbruch ereignete sich zwischen Dienstag vergangener Woche und Montagnachmittag (szo)

Betrunkener Fahrradfahrer stürzt Zittau. Ein 58-jähriger Fahrradfahrer ist am Montagnachmittag völlig betrunken durch Zittau gefahren. Auf der Edmund-Kretschmer-Straße stürzte er schließlich ohne Fremdeinwirkung von seinem Fahrrad. Dabei beschädigte er ein Fahrzeug. Passanten riefen die Polizei. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,10 Promille. Die Beamten begleiteten den Radler zur Blutentnahme und untersagten ihm die Weiterfahrt. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der Gefährdung des Straßenverkehrs befassen. (szo)

Auffahrunfall mit verletzter Person Uhyst. Zu einem Auffahrunfall ist es am Montagnachmittag auf der B 156 zwischen Uhyst und Boxberg gekommen. Ein 54-Jähriger hielt mit seinem Suzuki SX 4 auf dem Weg nach Boxberg an einer Baustellenampel an. Ein dahinter fahrender 58-Jähriger bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr mit seinem Volkswagen auf den Vordermann auf. Bei der Kollision verletzte sich der Suzuki-Lenker leicht. Es entstand Sachschaden von etwa 18000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (szo)

Kontrollierter Mann hat Crystal dabei Schleife. Beamte des Polizeireviers Weißwasser haben am Montagnachmittag in Schleife auf der Spremberger Straße einen 35-jährigen Deutschen kontrolliert. Sie entdeckten bei ihm ein Tütchen mit etwa vier Gramm Crystal sowie weitere Verpackungen. Die Polizisten stellten die Gegenstände sicher und fertigten eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (szo)